Real Madrid kazandı, Arda Güler eleştirilerin hedefi oldu: 'Sezon başındaki kıvılcım çoktan söndü!'

Real Madrid, La Liga'nın 18. haftasında dün akşam sahasında Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada (penaltıdan) Kylian Mbappe kaydetti. Sevilla'da Marcao 68. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 42'ye yükselten Real Madrid maç fazlasıyla lider Barcelona'yla puan farkını bire indirdi. Barcelona bugün deplasmanda Villarreal'i yenmesi durumunda puan farkını yeniden 4'e çıkartacak.

ARDA GÜLER SİLİK BİR GÖRÜNTÜ ÇİZDİ

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, silik bir görüntü çizdi.

SofaScore verilerine göre 6,8 puan alan milli futbolcu, Fran Garcia'nın ardından Real Madrid'in en etkisiz oyuncusu oldu.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu 72. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bırakırken, karşılaşmanın ardından İspanyol basını Arda Güler’in Sevilla maçındaki performansını yorumladı.

AS: "CEZA SAHASINA YAKIN OLMAYA İHTİYACI VAR"

"Ceza sahasına yakın olmaya ihtiyacı var. Farkı orada yaratıyor. Mbappé'ye orada pas veriyor. Real Madrid orada başarılı oluyor. Tehlikeli bölgelere girdiğinde en iyi halini gösterdi. İlk yarıda ve ikinci yarıda yaptığı ortalar gibi. İkisi de Kylian'a gitti. Ama pozisyonu daha geriye çekildiğinde, en azından şimdilik, bunun doğal pozisyonu olmadığını gösterdi. Orada takıma hiçbir etkisi olmadı. Kilit oyuncu değildi ve oynadığı yerde 'kilit oyuncu' olması gerekirdi ama oyundan ilk çıkan oyuncu oldu."

SPORT: "SEZON BAŞINDAKİ KIVILCIM ÇOKTAN SÖNDÜ"

"Topa sahip olma konusunda takıma yardımcı olmadı ve maçın büyük bölümünde neredeyse hiç ortalıkta görünmedi. Uzaktan şutlar denedi ve ceza sahasına ortalar göndermeye çalıştı, ancak sezon başındaki o kıvılcım çoktan sönmüştü."

MARCA: "RİTİM EKSİKLİĞİ VAR"

"Arda Güler toptan kaçmıyor ancak ritim eksikliği var ve ceza sahasından çok uzakta olması onu oyun içinde çok daha az etkili kılıyor. Forvetlerle daha iyi bağlantı kurması gerekiyor. Şu anda en iyi formunda değil."

MUNDO DEPORTIVO: "ÇOK DAHA FAZLASINI VERMESİ GEREKİYOR"

"Arda Güler neredeyse görünmezdi. Neredeyse maçın hiçbir anında ortada yoktu ve olması gerekirken belirleyici isim olamadı. Kendilerinden çok şey beklenen bu oyuncuların sahada çok daha fazlasını vermesi gerekiyor."

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 24 maça çıkan Arda Güler, 3 gol atıp 7 de asist üretti.

