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Real Madrid kaybetti, Arda Güler isyanı çıktı! Ancelotti'ye büyük öfke

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga
Real Madrid kaybetti, Arda Güler isyanı çıktı Ancelottiye büyük öfke
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 02:10

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in son anlarda oyuna dahil olduğu maçta Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler tercihi büyük eleştiri aldı.

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İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı.

San Mames Barria'da oynanan maçı ev sahibi Athletic Bilbao 2-1'lik skorla kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Alejandro Berenguer ve 80. dakikada Gorka Guruzeta kaydetti. Real Madrid'in tek golü ise 78. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 88. dakikada Lucas Vazquez'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 33 puanda kalan Real Madrid, haftayı lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Athletic Bilbao ise 29 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise Villarreal ile karşılaşacak. 

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Real Madrid kaybetti, Arda Güler isyanı çıktı Ancelottiye büyük öfke

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ARDA GÜLER İSYANI ÇIKTI

Mağlubiyetin ardından Realli taraftarlar, Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliklerini eleştirerek Arda Güler'in oyuna geç alınmasına tepki gösterdi.

Arda Güler'in 88. dakikada oyuna sürülmesini "Büyük hata" olarak değerlendiren Real Madridli taraftarlar, sosyal medyada Teknik Direktör Carlo Ancelotti'ye ateş püskürdü.

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga

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