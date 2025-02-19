Real Madrid, Juventus, Dortmund... Şampiyonlar Ligi’nde İlk Maçların Kazananları, Rövanşların Da Favorileri! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

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Real Madrid – Manchester City: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet’’ seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Real Madrid – Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %28’i karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Tercihi: Maç Sonucu 1 Ve Karşılıklı Gol Var

Zorlu rövanşın benim için de favorisi Real Madrid. Ancak bu ne kadar güvenilir tartışmalı. İki takımın da önemli eksiği yok. Felaket sonuçlanan Arsenal karşılaşmasını dışarda bırakırsak, City kabus günlerini geride bırakmış görünüyor. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi’nin motivasyonu başkadır. Oranın da cazibesiyle Real Madrid’in evinde kazanacağını, karşılıklı goller izleyeceğimizi ve Mbappe’nin de gol atacağını ön görüyorum.

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PSV - Juventus: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından PSV - Juventus karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %11’i bu karşılaşmada Juventus galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Juve, ilk maçı 2-1 kazanıp buraya avantajlı geldi fakat PSV bu sezon Avrupa maçlarında kendi sahasında önemli takımları yendi. Maçın başında Juventus oyunu tartmaya çalışacak fakat PSV öyle ya da böyle gol bulmak zorunda. Bu arada Juventus çok iyi bir Inter maçı oynadı 3 gün önce. Özgüvenleri tavan yapmış durumda. Buradan karşılıklı goller bekliyorum.

B.Dortmund – Sporting Lizbon: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından B. Dortmund – Sporting Lizbon mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %30’u tercihini ev sahibinden yana kullanıyor.

Misli Yazarı Müjdat Mustafa Muratoğlu’nun Tercihi: 2.5 Üst

İlk maçta Dortmund, Portekiz deplasmanında 3-0 kazandı ama özellikle ilk yarıda oyun olarak Sporting gayet iyi bir performans ortaya koydu. Sporting’in eksik listesi oldukça fazla ama risk almak zorundalar. Dortmund ise ligde son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi ve tüm odakları Şampiyonlar Ligi’nde. 2,5 üst oranı gayet mantıklı.

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