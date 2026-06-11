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Real Madrid, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#İspanya La Liga#Real Madrid#Jose Mourinho
Real Madrid, Jose Mourinhoyu resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 21:25

Real Madrid, Teknik Direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Florentino Perez'in geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Real Madrid'in teknik direktörü de belli oldu.

Madrid ekibi, Jose Mourinho ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak olan Real Madrid'in başında yer alacak.

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Benfica, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Real Madrid'in Portekizli çalıştırıcının 15 milyon Euro serbest kalma bedelini ödediğini açıklamıştı. 

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#İspanya La Liga#Real Madrid#Jose Mourinho

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