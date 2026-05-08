Real Madrid, Jose Mourinho ile görüşmelere başladı!

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho için Real Madrid iddiaları devam ediyor.

Portekizli teknik adam kısa süre önce Real Madrid söylentilerini reddetmiş olsa da Alman basınında yer alan yeni haberler dikkat çekti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid ve Jose Mourinho arasındaki görüşmeler resmen başladı.

Mourinho'nun yıldız oyuncularla kurduğu güçlü iletişim nedeniyle Portekizli çalıştırıcının yeniden Madrid ekibinin başına geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

FESİH MADDESİ ORTAYA ÇIKTI

Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Mourinho'nun 3 milyon euro civarında bir fesih maddesi bulunduğu bilgisi verildi.

Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Başarılı teknik adam, 1 La Liga, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazanmıştı.