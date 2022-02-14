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Real Madrid istedi, Fenerbahçe'yi ağırdan aldı! İşte Löw'ün yeni talepleri

#Fenerbahçe#Löw#Fenerbahçe Löw

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor... Real Madrid'in ilgisi sebebiyle Fenerbahçe ile görüşmeleri ağırdan alan Joachim Löw, isteklerine iki yeni talep daha ekledi. Alman hoca imzayı atması halinde alt yapının kendisine verilmesini ve Başkan Ali Koç da dahil olmak üzere Samandıra'ya kim gelmek istiyorsa, önce kendisinin onayının alınmasını istiyor.

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Gelecek sezon yepyeni bir teknik adamla kötü günleri geride bırakmak isteyen Fenerbahçe 'nin aklındaki ilk isim elbette Joachim Löw... EURO 2020'den sonra Almanya ile yollarını ayıran Löw'le, Sarı-Lacivertliler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Yıllık 4-5 milyon Euro'luk maaşının dışında gelmesi halinde kendi takımını kurması konusunda gerekli sorumluluğun kendisine verilmesini isteyen tecrübeli hocanın, son olarak isteklerine yenilerini eklediği öğrenildi.

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Sezon sonunu bekliyor

Alman hocanın, alt yapının da kontrolünü istediği ve buraya kendi seçeceği hocaları getirmek niyetinde olduğunu belirtti. Fanatik'in haberine göre; Löw'ün, altını çizerek Başkan Ali Koç ve yöneticiler de dahil olmak üzere Samandıra'ya kim gelmek istiyorsa önce kendisini arayacağı ve onun onayıyla ziyaretlerin gerçekleşmesini talep ettiği bildirildi. Kesin kararını sezon sonunda vermeyi düşünen deneyimli teknik adamın, Real Madrid'in de kendisiyle ilgilenmesi sebebiyle son ana kadar İspanyol devini bekleyeceği gelen haberler arasında yer alıyor.

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Olmazsa Schmidt ya da Jesus

62 yaşındaki çalıştırıcının, Real'in başına geçme fırsatını kaçırmak istemediği konuşuluyor. Kanarya'nın ise Löw'den olumsuz bir yanıt alması halinde görüştüğü diğer iki isimden önceliğini PSV'den ayrılma kararı alan Roger Schmidt'e vereceği, üçüncü adayının da Jorge Jesus olacağı bilgisine ulaşıldı.

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