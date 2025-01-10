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Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda finalde! Rakip Barcelona, Arda Güler...

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#Real Madrid#Barcelona#Arda Güler
Real Madrid, İspanya Süper Kupasında finalde Rakip Barcelona, Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 00:21

Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı final maçında Mallorca'yı 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

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İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

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Martin Valjent'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan başkent ekibi, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Karşılaşmada oynamayan milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.

Barcelona-Real Madrid mücadelesi 12 Ocak'ta oynanacak.

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#Real Madrid#Barcelona#Arda Güler

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