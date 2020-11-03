Real Madrid ile Inter arasında oynanan son 10 Avrupa kupası maçının dokuzundan ev sahibi ekipler galip ayrıldı. Bu rekabette deplasman galibiyeti almayı başaran son takım, Mart 1967'de Inter'di. Real Madrid'in Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş kez karşılaştığı takımlar araısnda Inter'den daha düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu tek rakibi Lyon.

İtalya temsilcilerine rakip olduğu son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sekizini kazanan Real Madrid (1M), bu süreçte sadece 2017/18 çeyrek finalinde sahasında Juventus'a mağlup oldu. Avrupa kupalarındaki son 20 İspanya ziyaretinin 15'inden mağlup dönen Inter, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçın sekizini kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunda da çıktığı ilk iki maçı kazanamayan Real Madrid, daha önceki 23 sezonun her birinde ilk iki karşılaşmanın en az birinden galip ayrılmıştı. Bu sezon çıktığı ilk iki Şampiyonlar Ligi maçında da rakipleriyle berabere kalan Inter, bunu en son yaşadığı 2009/10'da Jose Mourinho yönetiminde turnuvanın şampiyonu olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son dört maçta galibiyet alamayan Real Madrid'in, daha uzun bir seriyi en son yaşadığı 2006'da (5 maç) şu anki çalıştırıcısı Zinedine Zidane, futbolcu olarak Kupa 1 kariyerindeki son karşılaşmasında görev yapmıştı.

Son Şampiyonlar Ligi maçında Gladbach filelerini havalandıran Real Madrid forveti Karim Benzema, turnuva tarihinde 16 farklı sezonda gol atan üçüncü oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi kariyerinde Real Madrid filelerini iki farklı takımla havalandıran Inter orta sahası Arturo Vidal, turnuva tarihinde bunu üç ekiple başaran ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Real Madrid Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Inter maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.