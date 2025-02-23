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Real Madrid Girona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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#Real Madrid - Girona Maçı#La Liga#Real Madrid
Real Madrid Girona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 15:57

Real Madrid - Girona maçı ile La Liga'nın 25. hafta karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Real Madrid, Girona karşısında oynadığı son üç La Liga maçını kazandı. Ancak, Madrid temsilcisi son dönemde formda olmasına rağmen, ligdeki son üç maçını kazanamadan geçiyor. Peki, Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Real Madrid - Girona maçı, La Liga'nın 25. hafta karşılaşmasında Madrid'de oynanacak. Son dönemde Girona'ya karşı başarılı bir seri yakalayan Real Madrid, bu maçı kazanarak formda olduğunu kanıtlamayı hedefliyor. Ancak, son üç maçını kazanamayan Madrid, Girona'yı yenerek moral bulmak istiyor. Girona ise Madrid'e karşı zorlu bir deplasman mücadelesi vermek için sahaya çıkacak.

REAL MADRİD - GİRONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Liga 25. hafta mücadelesi kapsamında Real Madrid - Girona karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Şubat 2025 tarihinde saat 18.15'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

 

REAL MADRİD - GİRONA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

  • Real Madrid, Girona ile oynadığı son üç La Liga maçını kazandı. Daha önceki altı karşılaşmada ise sadece 2 galibiyet almıştı (2G 1B 3M).

  • Girona, Madrid takımlarına konuk olduğu son altı La Liga maçının beşini kaybetti (1G). Bu altı maçlık mağlubiyet serisi, Girona'nın önceki 14 Madrid deplasmanından (4G 5B 5M) daha fazla mağlubiyet yaşadığı bir durumu işaret ediyor.

  • Real Madrid, son üç La Liga maçını kazanamadan geçiyor (2B 1M). Son olarak Ekim 2018'de dört maçlık bir galibiyetsiz seri yaşamıştı.

  • Girona, geri düştüğü La Liga maçlarında bu sezon sadece 2 puan toplayabildi. Bu kategoride, Real Sociedad (1) dışında daha az puan toplayan bir takım bulunmuyor.

  • Girona'nın santrforu Cristhian Stuani, La Liga kariyerinde Real Madrid'e karşı 7 gol atarken, sadece Getafe'ye karşı (8 gol) daha fazla gol kaydetti.

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#Real Madrid - Girona Maçı#La Liga#Real Madrid

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