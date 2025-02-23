Real Madrid, Girona engelini 2 golle aştı! Arda Güler...

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La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid ile Girona karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'daki mücadeleyi Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı.

Madrid ekibi, 41. dakikada Luka Modric'in harika golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise sahneye Vinicius Junior çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Real Madrid'de Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı ve süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 54 yaptı ve lider Barcelona ile puanını eşitledi. Girona ise 31 puanda kaldı.