Madrid takımlarını konuk ettiği son 11 La Liga maçında mağlup olmayan Real, son dört karşılaşmada gol yemedi. La Liga geri döndüğünden bu yana oynadığı beş maçın tamamını kazanan tek takım olan Real Madrid, altı maçlık bir seriyi en son şampiyon tamamladığı 2016/17 sezonunda yakalamıştı.

Bu sezon La Liga'da Angel Rodriguez'den 10, Jaime Mata'dan da 11 gol bulan Getafe, ligde iki farklı oyuncusu 10 veya daha fazla gol atan üç takımdan biri konumunda: Alaves & Barcelona.

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla sarı kart gören takım Getafe. Real Madrid ise aynı süreçte en az sarı kart çıkan La Liga ekibi konumunda. La Liga'da çıktığı son altı iç saha maçının üçünde gol atan Real Madrid stoperi Sergio Ramos, daha önceki 39 karşılaşmanın üçünde gol bulabilmişti. La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi olan Real Madrid'in karşısına çıkmaya hazırlanan Getafe oyuncusu Jorge Molina, bu gollerin sadece birini Getafe formasıyla kaydetti.

Getafe'ye rakip olduğu son dokuz La Liga maçında dokuz gole doğrudan katkı sağlayan Real Madrid forveti Karim Benzema, son üç karşılaşmada fileleri bulamadı. La Liga kariyerinde Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid ile oynadığı 16 maçın hiçbirini kazanamayan Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, bu karşılaşmaların 11'inde gol sevinci yaşayamadı.

Real Madrid Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Real Madrid Getafe maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.