Real Madrid Getafe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Haberin Devamı

Real Madrid - Getafe maçı, 1 Aralık Pazar günü La Liga'nın 14. haftasında, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak. Son yıllarda Getafe'ye karşı ezici bir üstünlük kuran Real Madrid, 21 maçlık bir seride 18 galibiyet alarak rakibine adeta gol yağdırdı. Son 5 maçında ise 4 galibiyet 1 beraberlik alarak moral bulan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, bu maçta da kazanarak zirve yolundaki iddialarını sürdürmeyi hedefliyor.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga 14. hafta mücadelesi kapsamında Real Madrid - Getafe karşı karşıya gelecek. 1 Aralık Pazar günü, saat 18.15'te oynanacak karşılaşmanın henüz yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı mücadelenin başlamasına yakın netlik kazanacak.

Haberin Devamı

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER: