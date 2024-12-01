Real Madrid Getafe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 10:51
Real Madrid - Getafe maçı, 1 Aralık Pazar günü La Liga'nın 14. hafta karşılaşması kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Real Madrid, son 21 La Liga maçında 18 galibiyet alarak Getafe'ye karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Real Madrid, Getafe karşısında tarihi üstünlüğünü sürdürmek ve şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamak için sahaya çıkacak. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Real Madrid - Getafe maçı, 1 Aralık Pazar günü La Liga'nın 14. haftasında, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak. Son yıllarda Getafe'ye karşı ezici bir üstünlük kuran Real Madrid, 21 maçlık bir seride 18 galibiyet alarak rakibine adeta gol yağdırdı. Son 5 maçında ise 4 galibiyet 1 beraberlik alarak moral bulan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, bu maçta da kazanarak zirve yolundaki iddialarını sürdürmeyi hedefliyor.
REAL MADRİD GETAFE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
La Liga 14. hafta mücadelesi kapsamında Real Madrid - Getafe karşı karşıya gelecek. 1 Aralık Pazar günü, saat 18.15'te oynanacak karşılaşmanın henüz yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı mücadelenin başlamasına yakın netlik kazanacak.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER:
- Real Madrid son 21 La Liga maçında Getafe'ye karşı 18 galibiyet aldı (2 beraberlik, 1 mağlubiyet). Bu karşılaşmalarda toplam 51 gol attı (ortalama 2.4 gol), yalnızca 10 gol yedi (ortalama 0.5 gol).
- Getafe, Real Madrid'e konuk olduğu son 19 La Liga maçının 17'sini kaybetti (1 galibiyet, 1 beraberlik). Getafe'nin Bernabéu'da puan kazandığı iki maç, Mart 2007'de 1-1 berabere kaldığı ve Şubat 2008'de 1-0 kazandığı karşılaşmalardır.
- Real Madrid, Getafe'yi konuk ettiği son 15 La Liga maçını kazandı. Bu, lig tarihindeki en uzun iç saha galibiyet serilerinden biri. Racing Santander (18 galibiyet) ve Barcelona (16 galibiyet) dışında Real Madrid'in daha uzun iç saha galibiyet serileri bulunmuyor.
- Bu sezon Real Madrid, Avrupa'nın beş büyük liginde önde kaptığı toplardan (6) daha fazla gol atan tek takım konumunda.
- Carlo Ancelotti, La Liga kariyerinde Jose Bordalás'a karşı (5 galibiyet) en fazla puan kaybetmeden mücadele ettiği teknik direktör oldu. Ancak Luis Garcia Plaza, Ancelotti'nin karşılaştığı en fazla galibiyet aldığı meslektaşı (7 galibiyet).