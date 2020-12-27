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Basketbol
Haber Giriş: 27.12.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Real Madrid, Galatasaray'dan Alex Tyus'ı transfer ediyor

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Real Madrid, Galatasaray'dan Alex Tyus'ı transfer ediyor
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EuroLeague'de şampiyonluk hedefleyen Real Madrid'in Galatasaray'dan Alex Tyus transferini bitirmeye çok yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray'ın kasım ayının başında kadrosuna kattığı Alex Tyus için Real Madrid devreye girdi.

İspanya basınının haberine göre Anthony Randolph'un sakatlanmasının ardından bu bölgeye oyuncu arayan İspanyol ekibi, Tyus isminde karar kıldı.

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Real Madrid, bu transfer gerçekleştirmesi halinde Galatasaray'a sözleşme çıkış bedeli ödeyecek. Tyus'ın EuroLeague tecrübesi nedeniyle Real Madrid'in bu transferi çok istediği belirtildi.

Geçtiğimiz ay ikinci kez Galatasaray'a dönen Alex Tyus, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes ve Unics Kazan gibi takımlarda da oynamıştı.

Real Madrid, Galatasaraydan Alex Tyusı transfer ediyor

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