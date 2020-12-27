Real Madrid, Galatasaray'dan Alex Tyus'ı transfer ediyor

Galatasaray'ın kasım ayının başında kadrosuna kattığı Alex Tyus için Real Madrid devreye girdi.

İspanya basınının haberine göre Anthony Randolph'un sakatlanmasının ardından bu bölgeye oyuncu arayan İspanyol ekibi, Tyus isminde karar kıldı.

GALATASARAY'A ÖDENECEK ÜCRET...

Real Madrid, bu transfer gerçekleştirmesi halinde Galatasaray'a sözleşme çıkış bedeli ödeyecek. Tyus'ın EuroLeague tecrübesi nedeniyle Real Madrid'in bu transferi çok istediği belirtildi.

Geçtiğimiz ay ikinci kez Galatasaray'a dönen Alex Tyus, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes ve Unics Kazan gibi takımlarda da oynamıştı.

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