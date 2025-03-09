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Real Madrid, fişi ilk yarıda çekti! Arda Güler...

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Real Madrid, fişi ilk yarıda çekti Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 20:20

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

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 La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, taraftarının önünde Rayo Vallecano'yu ağırladı. 

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka eflatun beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 34. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Vallecano'nun ise tek sayısı 45+2'de Pedro Diaz'dan geldi.

Öte yandan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, lider Barcelona ile puanını maç fazlasıyla eşitleyerek 57 yaptı. 

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'in konuğu olacak. 

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