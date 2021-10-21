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Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın tüm ayrıntıları

#Real Madrid - Fenerbahçe Beko Maçı#THY Avrupa Ligi
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın tüm ayrıntıları

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Ligde ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 8. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 3 galibiyet ve bir yenilginin ardından 4. sırada bulunuyor. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Müsabaka öncesi, maç saati ve yayıncı kanal hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçına dair ayrıntılar...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 5. hafta maçında Real Madrid’e konuk oluyor. 21 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00’da Wizink Center’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, son iki resmi maçında şu sonuçları aldı:

14 Ekim Perşembe: Fenerbahçe Beko 80-41 Unics Kazan (Marial Shayok 17, Devin Booker 16, Nando De Colo 13)

18 Ekim Pazartesi: Fenerbahçe Beko 90-68 Anadolu Efes (Devin Booker 17, Tarık Biberovic 15, Şehmus Hazer 12)

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague’de dört maç sonunda iki galibiyeti bulunurken, ING Basketbol Süper Ligi’nde ise dört karşılaşma sonunda yenilgisiz liderliği sürüyor.

Öte yandan, Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Danilo Barthel, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid - Fenerbahçe Beko Maçı#THY Avrupa Ligi

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