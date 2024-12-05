Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague'de zorlu mücadele!

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Real Madrid - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında bugün deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak sarı-lacivertliler galibiyet için ter dökecek. Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer aldı. Real Madrid, ligde oynadığı 13 maçta ise 6 galibiyet alırken, 7 maçta da rakiplerine mağlup oldu ve averajla 12. sırada kendine yer buldu. Peki, EuroLeague Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. WiZink Center'da oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak. Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE 2. SIRADA
Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer aldı. Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Real Madrid ise evinde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 yenilgi aldı. Söz konusu mağlubiyeti Anadolu Efes'e karşı alan İspanya takımı, 5 karşılaşmada da rakiplerini üstünlük kurmayı başardı. Real Madrid, ligde oynadığı 13 maçta ise 6 galibiyet alırken, 7 maçta da rakiplerine mağlup oldu ve averajla 12. sırada kendine yer buldu.