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Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? THY EuroLeague'de zorlu mücadele!

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Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta THY EuroLeaguede zorlu mücadele
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 10:27

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi’nin 14. Haftasında Real Madrid ile zorlu mücadeleye çıkıyor. İspanyol devi ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler son olarak Baskonia karşısında mağlup olmuştu. Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? sorusu da karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Fenerbahçe 9 galibiyetle 2. sırada yer alırken, alt sıralarda yer alan Real Madrid 6 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte maçla ilgili detaylar…

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Real Madrid - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında bugün deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak sarı-lacivertliler galibiyet için ter dökecek. Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer aldı. Real Madrid, ligde oynadığı 13 maçta ise 6 galibiyet alırken, 7 maçta da rakiplerine mağlup oldu ve averajla 12. sırada kendine yer buldu. Peki, EuroLeague Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. WiZink Center'da ​​​​​​​oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak. Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE 2. SIRADA

Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer aldı. Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Real Madrid ise evinde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 yenilgi aldı. Söz konusu mağlubiyeti Anadolu Efes'e karşı alan İspanya takımı, 5 karşılaşmada da rakiplerini üstünlük kurmayı başardı. Real Madrid, ligde oynadığı 13 maçta ise 6 galibiyet alırken, 7 maçta da rakiplerine mağlup oldu ve averajla 12. sırada kendine yer buldu.

 

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