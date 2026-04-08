Real Madrid evinde Bayern Münih'e boyun eğdi, İspanyollar Arda Güler değişikliği için Arbeloa'yı topa tuttu!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 08:28

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid dün gece sahasında karşılaştığı Bayern Münih'e 2-1 mağlup olarak tur şansını oldukça zora soktu. Karşılaşmanın ardından İspanyol gazeteciler ve taraftarlar, teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya takımın ayakta kalan sayılı oyuncularından olan Arda Güler'i oyundan almasına tepki gösterdi. Detaylar haberimizde...

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.

Santiago Bernabeu'da tamamen dolu tribünler önünde oynanan zorlu mücadeleyi konuk ekip 41. dakikada Luis Diaz ve 46. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 kazandı. Real Madrid'in tek golü ise 74. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, rövanş öncesi yarı final yolunda büyük avantaj sağladı. Real Madrid ise tur şansını zora soktu.

ARDA GÜLER'İN BAYERN MÜNİH MAÇINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Eflatun-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, takımın ayakta kalan ender oyuncularından biriydi. İlk yarıda attığı harika bir pasla Kylian Mbappe'yi kaleci Neuer ile karşı karşıya bırakan milli futbolcu, isabetli pasları ve oyunu yönlendirmesiyle etkili bir performans sergiledi.

Maç boyunca 4 kilit pas veren, 1 büyük şans yaratan, yüzde 92 isabetli pas oranıyla oynayan Arda, girdiği 9 ikili mücadelenin de 5'ini kazandı. Genç futbolcunun performansı Sofascore'da 7.3 puanla, geçer notla değerlendirildi.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ, ARBELOA'YA TEPKİ YAĞDI

Milli futbolcunun Bayern Münih karşısında sergilediği performansa İspanyol gazeteciler Paul Tenorio, Albert Ortega ve Igor Aguilar'dan övgü yağarken, Real Madrid taraftarları ise teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya Arda Güler'i oyundan çıkardığı için tepki gösterdi.

İşte karşılaşmanın ardından yapılan yorumlar...

IGOR AGUILAR: "EN İYİ FİKİRLER, ARDA GÜLER'İN SOL AYAĞINDAN ÇIKIYOR"

"Arda Güler'in hareketleri çok kusursuz olmasa da, en iyi fikirler her zaman onun sol ayağından çıkıyor. Onun pasından sonra hiçbir takım arkadaşı dezavantajlı durumda kalmıyor. Her zaman orada oynaması gerekiyor. Harika bir oyuncu, sadece biraz daha gelişmesi gerekiyor."

ALBERT ORTEGA: "ARTIK ARDA GÜLER'E REAL MADRID'DE HAKSIZLIK YAPILDIĞINI HİSSEDİYORUM"

"Arda Güler'in oyundan alınması bana giderek daha fazla sinir bozucu gelmeye başlıyor ve artık Real Madrid'de ona haksızlık yapıldığını hissediyorum. Takımın topla en iyi oynayan orta saha oyuncusu. En çok asist yapan, pozisyon yaratan ve top dağıtan o. Değişiklik söz konusu olduğunda da o her zaman en kolay tercih gibi görülüyor."

PAUL TENORIO: "REAL MADRID'İN BU SEZONKİ EN İYİ İŞİ ARDA GÜLER"

"Real Madrid'in bu sezon bittiğinde geriye bırakacağı en iyi şeylerden biri, hiç şüphesiz 21 yaşındaki Arda Güler. Saklanmıyor, nadiren hata yapıyor, her seferinde daha fazla müdahale ediyor ve sahada daha fazla bölgede görünüyor, asist yapıyor. Potansiyeli son derece yüksek."

TARAFTARLARDAN SERT TEPKİLER!

Real Madrid taraftarları, Arda Güler'in 71. dakikada oyundan çıkarak yerini Brahim Diaz'a bırakmasının ardından teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya ve eflatun-beyazlıların diğer yıldızlarına X'te (eski adıyla Twitter) sert sözlerle tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

"Bu Arbeloa denen ap*al neden sürekli Arda Güler'i oyundan çıkarıyor? Takımın tüm hücumlarını yöneten oyuncuyu oyundan almak saçmalık. Arda Güler sürekli feda ediliyor."

"Bana 11 tane Arda Güler verin! İlk yarıda herkesten daha çok mücadele etti. Ödülü yedek kulübesi oldu!"

"Sadece Arda Güler sahaya oyun oynamaya çıkmaya karar vermiş. Diğerleri çok kötü, özellikle Vinicius ve Valverde'in halleri utanç verici. Seviye bu kadar düşürülemez."

ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon toplamda 47 resmi maça çıkan Arda Güler, 4 gol atıp 13 de asist üreterek toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.

