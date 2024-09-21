Real Madrid Espanyol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Haberin Devamı

Real Madrid Espanyol maçı, La Liga'da puan tablosunun yeniden belirlenmesine imkan tanıyacak. Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Real Madrid, bu karşılaşmadan 3 puan alması halinde sıkı takibini sürdürebilecek. Peki, Real Madrid Espanyol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte, o detaylar

REAL MADRİD ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 6'ncı Hafta mücadelesinde Real Madrid, Espanyol'u konuk edecek. 21 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, S Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ OLACAK?

Real Madrid’in 2-0 kazandığı Real Sociedad maçından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında hayal yıkan bir açıklamada bulunmuştu. İtalyan teknik adam, “Arda Valladolid maçında iyi bir iş çıkardı. Daha da önemli olacak, daha çok öne çıkacak. Valladolid karşısında ilk 11’deydi. Onu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Daha doğrusu bu kadroda kimseyi tartışılmaz ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum.” demişti.

Haberin Devamı

ARDA YİNE DE İLK 11 BAŞLADI

Ancelotti’nin bu açıklamasının ardından milli yıldızın Real Sociedad karşılaşmasına yedek kulübesinden başlayacağı düşünülmüştü. Fakat 19 yaşındaki oyuncu Real Sociedad deplasmanında ilk 11’de maça başlarken 77 dakika sahada kaldı.

Arda'nın bugün ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise maç saatine doğru belli olacak.