MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriReal Madrid eski başkan yardımcısı Amador Suarez corona virüsten hayatını kaybetti
GeriFutbol Real Madrid eski başkan yardımcısı Amador Suarez corona virüsten hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.05.2020 - 14:17,Son Güncelleme:

Real Madrid eski başkan yardımcısı Amador Suarez corona virüsten hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Real Madrid eski başkan yardımcısı Amador Suarez corona virüsten hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Real Madrid eski başkan yardımcısı Amador Suarez corona virüs sebebiyle hayatı kaybetti. İspanyol devinde geçtiğimiz günlerde de eski başkan Lorenzo Sanz corona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

İspanyol devi Real Madrid'e corona virüsten ikinci kötü haber geldi... Eski başkan Lorenzo Sanz'ın ardından bir dönem başkan yardımcılığı da yapan kulüp üyesi Amador Suarez de corona virüsten hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Amador Suarez'in ölümü nedeniyle derinden üzüntü duyuyoruz. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle