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Real Madrid eski başkan yardımcısı Amador Suarez corona virüsten hayatını kaybetti
Real Madrid eski başkan yardımcısı Amador Suarez corona virüs sebebiyle hayatı kaybetti. İspanyol devinde geçtiğimiz günlerde de eski başkan Lorenzo Sanz corona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
İspanyol devi Real Madrid'e corona virüsten ikinci kötü haber geldi... Eski başkan Lorenzo Sanz'ın ardından bir dönem başkan yardımcılığı da yapan kulüp üyesi Amador Suarez de corona virüsten hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada "Amador Suarez'in ölümü nedeniyle derinden üzüntü duyuyoruz. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
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