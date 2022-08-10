Canlı Anlatım: Real Madrid-Eintracht Frankfurt (UEFA Süper Kupa finali)

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2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Eintracht Frankfurt, bu akşam kozlarını paylaşacak. Kazanan, UEFA Süper Kupa'nın sahibi olacak.

İkinci yarı oynanıyor

Real Madrid: 2

Eintracht Frankfurt: 0

Goller: 37' Alaba, 65' Benzema

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, N'Dicka, Toure, Lenz, Sow, Rode, Kamada, Lindström, Knauff, Borre

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İki ekibin karşılaşması Finlandiya'nın başkenti Hensinki'deki Olimpiyat Stadyumu'nda bu akşam TSİ 22.00'de başladı.

Mücadele TV 8.5'tan canlı yayınla ekranlara geliyor.

2019'DA ÜLKEMİZ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Organizasyona 2019 yılında Türkiye ev sahipliği yapmıştı. Vodafone Park'ta iki İngiliz ekibin karşılaştığı finalde, Liverpool penaltı atışları sonrası Chelsea'yi mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

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EN ÇOK KAZANANLAR

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu. İki takım da 5'er kez mutlu sona ulaşırken, Liverpol ve Real Madrid 4'er, Atletico Madrid ve Ajax da 3'er kez kupa sevinci yaşadı. Mor menekşeler kupayı müzesine götürdüğü takdirde rekora ortak olacak. Öte yandan Chelsea, Bayern Münih, Zenit, Sevilla, Valencia, Galatasaray, Lazio, Juventus, Parma, Manchester United, Mechelen, Porto, Steaua Bükreş, Aberdeen, Aston Villa, Nottingham Forest, Anderlecht ve Dinamo Kiev kupanın sahibi olan takımlar oldu.

ANCELOTTİ'NİN REKORU

5 büyük ligde, lig şampiyonluğu yaşayarak bir ilke imza atan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de en çok kazanan (4 kez) Teknik Direktör Carlo Ancelotti, UEFA Süper Kupa finalinde de 3 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Milan ve Real Madrid takımlarıyla 3 kez kupanın sahibi olan İtalyan çalıştırıcı, Real Madrid'in kazanması durumunda bu organizasyonda ‘en fazla kazanan teknik direktör' unvanının sahibi olacak. Bu organizasyonda ilk kez boy gösterecek olan E. Frankfurt ise, müzesine bu kupayı götürmek istiyor.

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FAVORİ REAL MADRİD

UEFA Süper Kupa finallerinde, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımların ağırlıklı olarak bu kupayı müzesine götürmesi dikkat çekiyor. Son 20 yılda 14 kez bunu başaran ekipler, yalnızca 6 finalde iki numaralı kupayı kazanan takım mutlu sona ulaştı. Bu takımların başında 3 defa bunu başaran Atletico Madrid geliyor.