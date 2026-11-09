Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü: 'Olağanüstü bir vizyonu, karar verme yeteneği ve top kontrolü var!'

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Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında konuk olduğu Valencia'yı 3-0 mağlup ederken maça 1 gol ve 1 asistle maça damgasını vuran milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın ardından 'maçın oyuncusu' seçildi.

Mücadele sonrasında Real Madrid'e oyuncu, teknik direktör ve yönetici olarak hizmet eden Arjantinli efsane futbolcu Jorge Valdano, milli futbolcumuz Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

"ARDA GÜLER HER ZAMAN DOĞRU YERDE"

Arda'nın Real Madrid'in oyununda olağanüstü bir etki yarattığını belirten Valdano, "Arda Güler harika bir oyuncu. Her zaman doğru yerde, olması gereken yerde bulunuyor. Büyük bir özgüvenle oynuyor ve Real Madrid’in oyununda olağanüstü bir etki yaratıyor. Üçüncü golde Mbappe'ye yaptığı yaptığı asist, Arda'nın olağanüstü bir vizyon, karar verme yeteneği ve top kontrolü olduğunun kanıtı." ifadelerini kullandı.

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14 MAÇTA 11 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 14 resmi maça çıkan Arda Güler, 4 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 11 gole doğrudan katkı sağladı.