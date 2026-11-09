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Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü: 'Olağanüstü bir vizyonu, karar verme yeteneği ve top kontrolü var!'

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#Real Madrid#Arda Güler#Jorge Valdano
Real Madrid efsanesinden Arda Gülere övgü: Olağanüstü bir vizyonu, karar verme yeteneği ve top kontrolü var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 17:28

Real Madrid'in bu sezonki en göze çarpan isimlerinden olan milli futbolcu Arda Güler, eflatun-beyazlı kulübün efsanelerinden Jorge Valdano'dan övgü aldı. Arjantinli futbol adamı, 'Arda Güler, Real Madrid’in oyununda olağanüstü bir etki yaratıyor' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında konuk olduğu Valencia'yı 3-0 mağlup ederken maça 1 gol ve 1 asistle maça damgasını vuran milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın ardından 'maçın oyuncusu' seçildi.

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Mücadele sonrasında Real Madrid'e oyuncu, teknik direktör ve yönetici olarak hizmet eden Arjantinli efsane futbolcu Jorge Valdano, milli futbolcumuz Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

"ARDA GÜLER HER ZAMAN DOĞRU YERDE"

Arda'nın Real Madrid'in oyununda olağanüstü bir etki yarattığını belirten Valdano, "Arda Güler harika bir oyuncu. Her zaman doğru yerde, olması gereken yerde bulunuyor. Büyük bir özgüvenle oynuyor ve Real Madrid’in oyununda olağanüstü bir etki yaratıyor. Üçüncü golde Mbappe'ye yaptığı yaptığı asist, Arda'nın olağanüstü bir vizyon, karar verme yeteneği ve top kontrolü olduğunun kanıtı." ifadelerini kullandı.

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Real Madrid efsanesinden Arda Gülere övgü: Olağanüstü bir vizyonu, karar verme yeteneği ve top kontrolü var

14 MAÇTA 11 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 14 resmi maça çıkan Arda Güler, 4 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Real Madrid efsanesinden Arda Gülere övgü: Olağanüstü bir vizyonu, karar verme yeteneği ve top kontrolü var

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#Real Madrid#Arda Güler#Jorge Valdano

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