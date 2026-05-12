×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü: 'Gelecekte çok önemli bir isim olacak!'

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#La Liga
Real Madrid efsanesinden Arda Gülere övgü: Gelecekte çok önemli bir isim olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 12:51

Real Madrid efsanelerinden Toni Kroos, sezonu kupasız kapatan eflatun-beyazlı kulübü değerlendirirken milli futbolcu Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haberin Devamı

Real Madrid'in 2024'te emekli olduktan sonra yerini bir türlü dolduramadığı efsane oyuncularından Toni Kroos, kardeşi Felix ile birlikte 2-0'lık El-Clasico mağlubiyetini ve eflatun-beyazlı kulüpteki gelinen durumu değerlendirdi.

Gözden KaçmasınArda Gülerin yanına bir Türk daha Tarih belli olduArda Güler'in yanına bir Türk daha! Tarih belli olduHaberi görüntüle

Einfach mal Luppen isimli podcastte açıklamalarda bulunan Kroos, El-Clasico'da Barcelona'ya karşı alınan 2-0'lık yenilgiyi, "Sahadaki sonuç, takım içindeki kötü durumdan kaynaklanıyordu. Maç başlamadan önce bile mağlubiyet neredeyse belliydi ve bu durum kabul edilemez. Real Madrid'in iki sezondur El-Clasico'da galibiyet alamaması kabul edilemez, nokta. Hiç bu kadar umutsuz olmamıştım. Dürüst olmak gerekirse, her şey bittiğinde çok sevindim." ifadeleriyle değerlendirdi.

Real Madrid efsanesinden Arda Gülere övgü: Gelecekte çok önemli bir isim olacak

Haberin Devamı

"ARDA GÜLER MERKEZDE POTANSİYELİNİ TAM GÖSTEREMİYOR, EN İYİ POZİSYONU 10 NUMARA"

Arda Güler'in Real Madrid için çok önemli olduğunu söyleyen eski orta saha oyuncusu, "Arda Güler geleceğin oyuncusu. Bu yıl çok oynadı ve Real Madrid için gelecekte çok önemli bir isim olacak. Geriden oyun kurabilmesine rağmen, hücum oyuncusu olduğu için merkez orta sahada potansiyelini tam olarak gösteremiyor. En iyi pozisyonu 10 numara, kaleye yakın bölge. Harika bir son pas yeteneğine sahip, bu yüzden forvetlere ve kanat oyuncularına yakın oynaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Real Madrid efsanesinden Arda Gülere övgü: Gelecekte çok önemli bir isim olacak

10 SEZONDA 465 MAÇA ÇIKTI, 23 KUPA KAZANDI!

10 sezon terlettiği Real Madrid formasıyla 465 maça çıkan Kroos; 5 Şampiyonlar Ligi, 5 Kulüpler Dünya Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 4 İspanya La Liga, 4 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası şampiyonluğu olmak üzere 23 kupa kazandı.

Toni Kroos, 2024 yazında 34 yaşındaki futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#La Liga

BAKMADAN GEÇME!