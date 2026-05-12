Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü: 'Gelecekte çok önemli bir isim olacak!'

Real Madrid'in 2024'te emekli olduktan sonra yerini bir türlü dolduramadığı efsane oyuncularından Toni Kroos, kardeşi Felix ile birlikte 2-0'lık El-Clasico mağlubiyetini ve eflatun-beyazlı kulüpteki gelinen durumu değerlendirdi.

Einfach mal Luppen isimli podcastte açıklamalarda bulunan Kroos, El-Clasico'da Barcelona'ya karşı alınan 2-0'lık yenilgiyi, "Sahadaki sonuç, takım içindeki kötü durumdan kaynaklanıyordu. Maç başlamadan önce bile mağlubiyet neredeyse belliydi ve bu durum kabul edilemez. Real Madrid'in iki sezondur El-Clasico'da galibiyet alamaması kabul edilemez, nokta. Hiç bu kadar umutsuz olmamıştım. Dürüst olmak gerekirse, her şey bittiğinde çok sevindim." ifadeleriyle değerlendirdi.

"ARDA GÜLER MERKEZDE POTANSİYELİNİ TAM GÖSTEREMİYOR, EN İYİ POZİSYONU 10 NUMARA"

Arda Güler'in Real Madrid için çok önemli olduğunu söyleyen eski orta saha oyuncusu, "Arda Güler geleceğin oyuncusu. Bu yıl çok oynadı ve Real Madrid için gelecekte çok önemli bir isim olacak. Geriden oyun kurabilmesine rağmen, hücum oyuncusu olduğu için merkez orta sahada potansiyelini tam olarak gösteremiyor. En iyi pozisyonu 10 numara, kaleye yakın bölge. Harika bir son pas yeteneğine sahip, bu yüzden forvetlere ve kanat oyuncularına yakın oynaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

10 SEZONDA 465 MAÇA ÇIKTI, 23 KUPA KAZANDI!

10 sezon terlettiği Real Madrid formasıyla 465 maça çıkan Kroos; 5 Şampiyonlar Ligi, 5 Kulüpler Dünya Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 4 İspanya La Liga, 4 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası şampiyonluğu olmak üzere 23 kupa kazandı.

Toni Kroos, 2024 yazında 34 yaşındaki futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştı.