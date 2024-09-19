Real Madrid efsanesinden Arda Güler için övgü dolu sözler: Çok ilginç bir oyuncu | Ancelotti düşünmüyordu ama...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına 3-1'lik Stuttgart galibiyetiyle başlayan Real Madrid, La Liga'da da geride kalan 5 haftada 11 puanla 3. sırada yer aldı.

Eflatun - beyazlıların efsane isimlerinden Guti Hernandez, takımın geleceği ve milli futbolcu Arda Güler'in form durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU KADRO, GALACTICOS DÖNEMİNDEN DAHA İYİ"

AS'a konuşan İspanyol efsane, "Real Madrid'in şu anki kadrosu, Galacticos dönemindekinden daha iyi. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLMADI"

Real Madrid'in güncel formu hakkında değerlendirmelerde bulunan Guti, "İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç olmadı." şeklinde konuştu.

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"ARDA, ÖNÜMÜZDEKİ SEZONLARDA DAHA FAZLA ÖN PLANDA OLACAK"

Milli futbolcumuz Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Guti, "Carlo Ancelotti, Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Son pasları harika olan, gol atan ve çalım becerisi olan bir orta saha oyuncusu. Önümüzdeki sezonlarda daha fazla ön planda olacak." dedi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 6 resmi maça çıkan ve 192 dakika süre alan Arda Güler, gol ya da asist katkısı veremedi.

ARDA GÜLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler’in İspanyol ekibindeki geleceği hakkında önemli bir iddia ortaya atmıştı.

BONUSLAR DAHİL KİRALAMA TEKLİFİ YAPTILAR

Fabrizio Romano’nun haberine göre yaz transfer döneminin başından itibaren on takım Arda Güler için Real Madrid’e kiralama teklifi yaptı.

Bu on kulüpten birinin İspanyol ekibine bonuslar dahil bir kiralama teklifi ilettiği de Romano tarafından belirtildi.

REAL MADRID ANINDA REDDETTİ

Fakat Arda’nın takımın kadro planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu düşünen Real Madrid, yıldız futbolcuya gelen tüm teklifleri anında reddetti. Fabrizio Romano, İspanyol devinin 19 yaşındaki oyuncuya olan güveninin maksimum seviyede olduğunu bilgisini de aktardı.

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ANCELOTTI İLK 11 OYUNCUSU OLARAK GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Real Madrid’in 2-0 kazandığı Real Sociedad maçından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında hayal yıkan bir açıklamada bulunmuştu. İtalyan teknik adam, “Arda Valladolid maçında iyi bir iş çıkardı. Daha da önemli olacak, daha çok öne çıkacak. Valladolid karşısında ilk 11’deydi. Onu tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum. Daha doğrusu bu kadroda kimseyi tartışılmaz ilk 11 oyuncusu olarak görmüyorum.” demişti.

ARDA YİNE DE İLK 11 BAŞLADI

Ancelotti’nin bu açıklamasının ardından milli yıldızın Real Sociedad karşılaşmasına yedek kulübesinden başlayacağı düşünülmüştü. Fakat 19 yaşındaki oyuncu Real Sociedad deplasmanında ilk 11’de maça başlarken 77 dakika sahada kaldı.