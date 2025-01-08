Real Madrid efsanesi Roberto Carlos evsiz kaldı! Kulübün tesislerinde yatıyor

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Real Madrid'in efsane futbolcusu Roberto Carlos şu sıralar çok zor günlerden geçiyor. Brezilyalı efsane 2009 yılından beri evli olduğu 7. eşi Mariana Lucón ile boşanma aşamasına geldi.

YOLU TÜRKİYE’DEN GEÇTİ

Bir dönemin futbol yıldızlarından biri olan Real Madrid, Inter, Fenerbahçe gibi takımlarında formasını giyen Roberto Carlos, futbolu bıraktıktan sonra bir süre teknik direktörlük yapmış, Türkiye'de Sivasspor ve Akhisar'ı çalıştırdı.

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Brezilyalı yıldız bu kez boşanma haberiyle gündeme bomba gibi düştü. The Sun'ın haberine göre Roberto Carlos, yedinci eşi Mariana Luccon'dan boşanıyor. Bilinen toplamda 11 çocuğu da olan Roberto Carlos, Mariana Luccon ile 15 yıl önce dünya evine girmişti. Çiftin bu evliliklerinden Manuela ve Mariana adında iki kızları var.

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133 MİLYONLUK STERLİNLİK SERVET

Fanatik’in derlediği habere göre, yedi farklı kadından en az 11 çocuğun babası olan Brezilyalının 133 milyon sterlin değerindeki büyük serveti nedeniyle boşanma anlaşmasının karmaşık olmasının beklendiğini iddia ediliyor.

BİR ANDA EVSİZ KALDI

Boşanma kararı alınmasının ardından Roberto Carlos, Luccon'un çiftin ana evinde ikamet etmesi nedeniyle evsiz kaldı. Bu arada, anne ve babası Brezilyalının ikinci mülkünde yaşıyor.

REAL MADRİD TESİSLERİNDE KALIYOR

Bu nedenle Carlos, geçici olarak Real Madrid'in Valdebebas'taki idman sahasına taşınmak zorunda kaldı. Halihazırda Real Madrid'de görev alan efsane ismin bir süredir yaşamını buradan sürdürdüğü öğrenildi.

Brezilyalı oyuncu, ilk olarak Alexandra Pinheiro ile evlendi ve birliktelikten üç çocuk dünyaya geldi. 12 yıllık evliliğin ardından eşinden ayrılan Carlos, yapılan anlaşmaya göre ilk olarak aylık 36 bin dolar tutarında nafaka ödemişti. 2009 yılında ise Mariana Luccon ile evlenen yıldız oyuncu, ilerleyen dönemlerde ise gündem olan açıklamalarda bulunmuştu.

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SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçmiş yıllarda çocuklarıyla ilgili gelen soruya efsane oyuncu: “İki evlilik yaptım, sekiz çocuğum var ama kaç anneden olduğunu unuttum, sanırım altı ya da yediydi.” demişti. Ayrıca Carlos, henüz 44 yaşındayken bir torun sahibi olmuştu.