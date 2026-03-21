Real Madrid efsanesi Guti'den Arda Güler'e destek! 'Farklı yıllar, paralel hayatlar...'

Beşiktaş, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Guti Hernandez, milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İspanyol basınından AS gazetesine konuşan Guti, genç oyuncudan övgüyle bahsetti.

"BANA BENZİYOR"

Guti, "Arda Güler favorilerimden biri mi? Kesinlikle! Bana benziyor. İyi zamanlarda herkes onu övüyor ama zor zamanlarda eleştiriliyor. Tıpkı benim gibi... Farklı yıllarda, paralel hayatlar yaşadık, Ona şunu söylemek istiyorum: Çalışmaya ve kendine güvenmeye devam etmeli. Futbolda her şeyi yapabilecek bir yeteneği var." dedi.

"MADRID'IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Aynı zamanda Alman efsane Toni Kroos'la kıyaslanmasıyla ilgili ise Guti, "Madrid'in çehresini değiştirdi. Kroos olur mu bilmem ama orta sahaya kesinlikle farklı bir hava kattı" yorumunda bulundu.

ARBELOA İÇİN YORUM

Takımın başındaki Alvaro Arbeloa için benzetme yapan Guti, Arbeloa'nın takımı doğru yola soktuğunu belirterek, "Madrid'in şampiyonluk kazanmasını ve Arbeloa'nın görevine devam etmesini isteriz" dedi.