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Real Madrid direkleri dövdü, Barcelona farklı kazandı

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#El Clasico#Real Madrid#Barcelona
Real Madrid direkleri dövdü, Barcelona farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 02:10

ABD'de düzenlenen turnuvada El Clasico heyecanı yaşandı. Barcelona, hazırlık maçında karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

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Yeni sezon çalışmalarını ABD'de sürdüren Barcelona ve Real Madrid, hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi.

Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup ederken Madrid'in 5 şutu direkten döndü.

Barcelona'nın galibiyet gollerini 15. dakikada Dembele, 85. dakikada Fermin Lopez Martin ve 90+1. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Real Madrid'de Vinicius Jr, 20. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

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#El Clasico#Real Madrid#Barcelona

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