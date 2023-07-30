Real Madrid direkleri dövdü, Barcelona farklı kazandı

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Yeni sezon çalışmalarını ABD'de sürdüren Barcelona ve Real Madrid, hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi.
Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup ederken Madrid'in 5 şutu direkten döndü.
Barcelona'nın galibiyet gollerini 15. dakikada Dembele, 85. dakikada Fermin Lopez Martin ve 90+1. dakikada Ferran Torres kaydetti.
Real Madrid'de Vinicius Jr, 20. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.