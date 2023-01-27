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Real Madrid derbide 3 golle geri döndü, Kral Kupası'nda turladı!

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#Real Madrid#Atletico Madrid#Kral Kupası
Real Madrid derbide 3 golle geri döndü, Kral Kupasında turladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 01:40

Real Madrid, normal süresi 1-1 biten maçta Atletico Madrid'i uzatmalarda 3-1 yenerek Kral Kupası'nda finale yükseldi.

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Kral Kupası çeyrek finali Madrid derbisine sahne oldu.

Real Madrid, normal süresi 1-1 biten maçta Atletico Madrid'i uzatmalarda 3-1 yenerek Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Atletico Madrid, 19. dakikada Morata ile öne geçerken yanıt 79. dakikada Rodrygo'dan geldi.

Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Savic, 99. dakikada kırmızı kart gördü ve Atletico Madrid sahada 10 kişi kaldı.

Real Madrid, 104. dakikada Benzema ve 120. dakikada Vinicius'un golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

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#Real Madrid#Atletico Madrid#Kral Kupası

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