Real Madrid derbide 3 golle geri döndü, Kral Kupası'nda turladı!

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Kral Kupası çeyrek finali Madrid derbisine sahne oldu.
Real Madrid, normal süresi 1-1 biten maçta Atletico Madrid'i uzatmalarda 3-1 yenerek Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Atletico Madrid, 19. dakikada Morata ile öne geçerken yanıt 79. dakikada Rodrygo'dan geldi.
Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Savic, 99. dakikada kırmızı kart gördü ve Atletico Madrid sahada 10 kişi kaldı.
Real Madrid, 104. dakikada Benzema ve 120. dakikada Vinicius'un golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.