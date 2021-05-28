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GeriFutbol Real Madrid, David Alaba transferini resmen açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 19:35 | Son Güncelleme:

Real Madrid, David Alaba transferini resmen açıkladı!

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Real Madrid, David Alaba transferini resmen açıkladı!

Real Madrid, Bayern Münih'ten ayrılan David Alaba ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Real Madrid, Bayern Münih'ten ayrılan David Alaba ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Bavyera ekibinde 428 maça çıkan Alaba, 33 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.

İşte Alaba'nın ayrılık sözleri;

Kararım Bayern Münih'e karşı değildi, yeni bir şeyler yapmak ve bir adım daha atmak istedim. Büyümek için, konfor alanından çıkmalısın. Tekrar olgunlaşmak için belki de bilinmeze gitmen gerekiyor

HEP KALBİMDE OLACAK

Bir şeyleri sonlandırmak her zaman zor olmuştur. Burada evimde gibi hissediyordum. Elbette gözlerimde yaşlarla ayrılıyorum ancak geleceğe de umutla bakıyorum. Bayern Münih her zaman kalbimde olacak, onlar için hiçbir endişem yok

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