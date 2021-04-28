Real Madrid - Chelsea maçında Timo Werner saç baş yoldurttu! Thiago Silva'nın eşi bile eleştirdi...

Spor Arena Dış Haberler - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kalarak sahasında oynayacağı rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde eden Chelsea'da gündem Timo Werner'in kaçırdığı gol pozisyonu.

Yaz transfer döneminde 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'den Chelsea'ya transfer olan Alman futbolcu, İngiliz temsilcisine geldiği günden bu yana kaçırdığı müsait pozisyonlarla saç baş yolduruyor.

Real Madrid ile Estadio Alfredo Di Stéfano'da oynanan maçın hemen başında altıpas içinde buluştuğu topu kaleci Thibaut Courtois'ya nişanlayan Timo Werner, 10. dakikada oldukça müsait pozisyonda kaçırdığı bu golle taraftarların tepkisini çekti.

CHELSEA TARAFTARI ÖFKELİ

Chelsea taraftarları, Real Madrid karşısında alınan 1-1'lik avantajlı skora rağmen Timo Werner'e yüklendi. İngiliz futbolseverler, "50 milyon euro boşa gitti, Werner kadar müsait pozisyon harcayan başka bir futbolcu yok, gol kaçırmadığı maç yok, bu kadarını da nasıl kaçırabildi?" şeklinde sosyal medyada eleştirel yorumlarda bulundu.

Timo Werner, Chelsea formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 11 gol atarken 12 de asist yaptı.

THIAGO SILVA'NIN EŞİ BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Timo Werner'in takım arkadaşı Thiago Silva'nın eşi Isabelle da Silva, Alman futbolcunun kaçırdığı gollere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Isabelle da Silva, "Hangi takıma gitsek sürekli gol kaçıran forvetler var. Gole ve bu maçı kazanmaya ihtiyacımız var ancak hücumcularımız gol atmak istemiyor. Forvetlerimizin neden gol atmadıklarını anlamış değilim."

THOMAS TUCHEL TIMO WERNER HAKKINDA NE DEDİ?

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, öğrencisinin Real Madrid maçında kaçırdığı golden dolayı çok öfkeli ve üzgün olduğunu ancak ağlamanın bir çözüm olmadığını söyledi. 47 yaşındaki başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Dışarı insanlar daha ciddi meseleler ile boğuşuyor..." diyerek öğrencisine göndermede bulundu.

"Önce West Ham United maçında ardından bu maçta iki büyük gol fırsatı kaçırdı. Bu onun için iyi bir şey değil ancak sürekli bununla ilgili ağlamak ve pişman olmak da çözüm değil. Dışarıda Werner'in kaçırdığı pozisyondan çok daha ciddi ve zor meselelerle boğuşan insanlar var. Futbolun da güzel yanı bu zaten, kimse yarını umursamıyor. Bugün oldukça üzgün ve kızgınız. Werner de bizimle aynı duyguları paylaşıyor, hatta o hayal kırıklığna dahi uğramış olabilir. Yarın izin günü ve ertesi gün kendini toparlamak zorunda. En üst seviyede bir profesyonel ve çok sıkı çalışıyor. Werner'e inanmayı ve onu motive etmeyi bırakmayacağız. Herkes zamanla bu duruma alışacaktır. Forvetler için bu tarz durumları idare etmek kolaydır, bir sonraki maç bir gol atarsınız ve herkes önceki kaçırdıklarınızı unutur." dedi.

BENZEMA VE PULISIC TARİHE GEÇTİ

Real Madrid formasıyla son 14 maçında 13 kez ağları sarsan Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında Real Madrid'in efsane ismi Raul Gonzalez'i yakalayarak 71 golle 4. sıraya yükseldi.

Chelsea'de Christian Pulisic ise UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan ilk ABD'li oyuncu oldu. Pulisic, tüm turnuvalar dahilinde Real Madrid ağlarını sarsan yine ilk ABD'li futbolcu unvanını elde etti.

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