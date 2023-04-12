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Canlı Anlatım: Real Madrid Chelsea maçı

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Chelsea#Şampiyonlar Ligi
Canlı Anlatım: Real Madrid Chelsea maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 17:46

Real Madrid ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Real Madrid: 1

Chelsea: 0

Goller: 21' Benzema

REAL MADRİD CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'da başlayan mücadeleyi, Fransız hakem François Letexier yönetiyor. Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebiliyor.

LAMPARD'IN İLK BÜYÜK SINAVI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Frank Lampard ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son olarak Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea, sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük yapması konusunda Frank Lampard'la anlaşmaya vardı.

OCAK'TA EVERTON'DAN GÖNDERİLDİ

Teknik direktörlük kariyerine 2019'da Chelsea'de başlayan Lampard, 2018'de göreve geldiğinde takımın başında çıktığı 84 maçta 1,75 puan ortalaması tutturmuş ve sonrasında 2021'de görevinden ayrılmıştı.

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Frank Lampard son olarak 2022'nin Ocak ayında Everton'la anlaşmış ancak 44 maç sonunda bu yılın Ocak ayında görevine son verilmişti.

MAÇ ÖNCESİ BAZI İSTATİSTİKLER

Real Madrid ile Chelsea üst üste üçüncü sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında karşılaşacak. Geçen sezon yoluna devam eden Real Madrid ve 2020/21'de rakibini eleyen Chelsea, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nin çift ayaklı eleme turlarında İngiliz takımlarını dokuz kez turnuva dışına iten Real Madrid, son üç eşleşmede de yoluna devam eden taraftı 

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#Real Madrid#Chelsea#Şampiyonlar Ligi

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