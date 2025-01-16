Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi? İspanya Kral Kupası son 16 turu! Muhtemel 11'ler...

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Real Madrid - Celta Vigo maçı sporseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid bugün İspanya Kral Kupası son 16 turunda evinde Celta Vigo ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz günlerde Süper Kupa’da Barcelona’ya 5-2 mağlup olan eflatun beyazlılar Kral Kupası’nda başarılı bir performans göstermek istiyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Celta Vigo muhtemel 11’leri!

REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya Kral Kupası’nda bu akşam Real Madrid evinde Celta Vigo’yu ağırlıyor. Real Madrid - Celta Vigo karşılaşması Santiago Bernabéu Stadyumu'nda 16 Ocak Perşembe günü saat 21.30’da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’de bu sezon 21 karşılaşmada süre alan Arda Güler 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Eflatun beyazlı ekipte Bellingahm'ın ufak bir sakatlığı bulunuyor. Ancelotti'nin karşılaşmada Bellingham yerine Arda Güler'e şans verme ihtimali de bu yüzden arttı.

REAL MADRID – CELTA VIGO MUHTEMEL 11’LERİ

Real Madrid:

Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham (Arda Güler), Vinicius; Mbappe

Celta Vigo:

Villar; Rodriguez, Dominguez, Starfelt; Mingueza, Beltran, Moriba, Cervi; Duran, Bamba, Iglesias