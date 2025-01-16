×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi? İspanya Kral Kupası son 16 turu! Muhtemel 11'ler...

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid - Celta Vigo#Arda Güler#İspanya Kral Kupası
Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi Arda Güler ilk 11de mi İspanya Kral Kupası son 16 turu Muhtemel 11ler...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 10:37

İspanya Kral Kupası’nda bugün Real Madrid - Celta Vigo ile kozlarını paylaşacak. Kral Kupası son 16 turunda evinde Celta Vigo’yu ağırlayacak eflatun beyazlılar bir üst tura yükselmenin yollarını arayacak. Real Madrid - Celta Vigo ilk 11’i de Arda Güler’in karşılaşmada yedek mi yoksa direkt mi başlayacağını merak eden sporseverler tarafından sorgulanıyor. Son haftalarda az forma süresi bulan Güler nedeniyle Ancelotti zaman zaman tepki çekiyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler!

Haberin Devamı

Real Madrid - Celta Vigo maçı sporseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid bugün İspanya Kral Kupası son 16 turunda evinde Celta Vigo ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz günlerde Süper Kupa’da Barcelona’ya 5-2 mağlup olan eflatun beyazlılar Kral Kupası’nda başarılı bir performans göstermek istiyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Celta Vigo muhtemel 11’leri!

REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya Kral Kupası’nda bu akşam Real Madrid evinde Celta Vigo’yu ağırlıyor. Real Madrid - Celta Vigo karşılaşması Santiago Bernabéu Stadyumu'nda 16 Ocak Perşembe günü saat 21.30’da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Haberin Devamı

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’de bu sezon 21 karşılaşmada süre alan Arda Güler 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Eflatun beyazlı ekipte Bellingahm'ın ufak bir sakatlığı bulunuyor. Ancelotti'nin karşılaşmada Bellingham yerine Arda Güler'e şans verme ihtimali de bu yüzden arttı. 

REAL MADRID – CELTA VIGO MUHTEMEL 11’LERİ

Real Madrid:

Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham (Arda Güler), Vinicius; Mbappe

Celta Vigo:

Villar; Rodriguez, Dominguez, Starfelt; Mingueza, Beltran, Moriba, Cervi; Duran, Bamba, Iglesias

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid - Celta Vigo#Arda Güler#İspanya Kral Kupası

BAKMADAN GEÇME!