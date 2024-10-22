Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler kadroda var mı? Real Madrid B. Dortmund maçı hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Real Madrid - B. Dortmund maçı ile devam ediyor. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma, Santiago Bernabeu'da oynanacak. Carlo Ancelotti'nin milli yıldız Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak ediliyor. Nuri Şahin’in öğrencileri ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler kadroda var mı? Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı izle bilgisi...

REAL MADRID - B. DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - B. Dortmund maçı 22 Ekim Salı saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in Borussia Dortmund maç kadrosunu açıkladı. Arda Güler listede ilk 11'de yer alıyor.

Real Madrid'in Dortmund maçı kadrosu

Kaleciler: Courtois, Lunin ve Fran González.

Defans: Militão, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger ve Mendy.

Orta Saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler ve Ceballos.

Forvet: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo ve Endrick.