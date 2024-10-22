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Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler kadroda var mı? Real Madrid B. Dortmund maçı hangi kanalda?

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Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler kadroda var mı Real Madrid B. Dortmund maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 10:00

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde rekor şampiyon ve son şampiyon Real Madrid'e konuk olacak. Geçen sezon Wembley'de oynanan finalde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yenmiş ve mutlu sona ulaşmıştı. Milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'de bulduğu forma süresi tartışma konusu olmaya devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcu son oynanan Celta Vigo maçında da süre bulamazken Real Madrid -Borussia Dortmund maçında kadroda yer alacak mı merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid B. Dortmund maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Real Madrid - B. Dortmund maçı ile devam ediyor. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma, Santiago Bernabeu'da oynanacak. Carlo Ancelotti'nin milli yıldız Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak ediliyor. Nuri Şahin’in öğrencileri ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler kadroda var mı? Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı izle bilgisi...

REAL MADRID - B. DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - B. Dortmund maçı 22 Ekim Salı saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler kadroda var mı Real Madrid B. Dortmund maçı hangi kanalda

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ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in Borussia Dortmund maç kadrosunu açıkladı. Arda Güler listede ilk 11'de yer alıyor.

Real Madrid'in Dortmund maçı kadrosu

Kaleciler: Courtois, Lunin ve Fran González.

Defans: Militão, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger ve Mendy.

Orta Saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler ve Ceballos.

Forvet: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo ve Endrick.

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