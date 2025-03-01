Real Madrid, Betis deplasmanında mağlup! Arda Güler...

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Real Betis ile Real Madrid, İspanya La Liga'nın 26. haftasında karşı karşıya geldi.

Estadio Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan müsabaka Real Betis'in 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Brahim Diaz ile öne geçen Real Madrid, 34. dakikada Johnny'nin golüne engel olamadı. Karşılıklı gollerle sahne olan ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, Real Betis'e galibiyeti 54. dakikada penaltıdan Isco getirdi.

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 59. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından zirve yarışında ağır bir darbe alan Real Madrid, 54 puanda kaldı. Real Betis ise puanını 38 yaparken 6. basamağa yükseldi.

Gelecek hafta La Liga'da Real Betis, sahasında Las Palmas ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid ise taraftarının önünde Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

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