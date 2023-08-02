Real Madrid, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u takipte

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'in radarına girdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid takip etmeye başladı.

Haberde, Semih Kılıçsoy'dan "Süper Lig'in yeni mücevheri" olarak bahsedilirken, genç oyuncuyla Sevilla'nın da ilgilendiği aktarıldı.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Semih için hamle de bulunabileceği ancak genç oyuncunun henüz A takım seviyesi için yeterli görülmediği belirtildi. Haberde, Real Madrid'in Semih'i transfer etmesi halinde Real Madrid Castilla'da Raul Gonzalez ile birlikte çalışmasını istediğine yer verildi.

A takım seviyesinde Beşiktaş formasıyla 5 resmi maça çıkan 17 yaşındaki forvet, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

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