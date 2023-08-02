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Real Madrid, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u takipte

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#Transfer#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy
Real Madrid, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoyu takipte
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 19:31

Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Real Madrid'in, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'u listesine aldığı ileri sürüldü.

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'in radarına girdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid takip etmeye başladı.

Haberde, Semih Kılıçsoy'dan "Süper Lig'in yeni mücevheri" olarak bahsedilirken, genç oyuncuyla Sevilla'nın da ilgilendiği aktarıldı.

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Real Madrid'in yaz transfer döneminde Semih için hamle de bulunabileceği ancak genç oyuncunun henüz A takım seviyesi için yeterli görülmediği belirtildi. Haberde, Real Madrid'in Semih'i transfer etmesi halinde Real Madrid Castilla'da Raul Gonzalez ile birlikte çalışmasını istediğine yer verildi.

 A takım seviyesinde Beşiktaş formasıyla 5 resmi maça çıkan 17 yaşındaki forvet, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

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#Transfer#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy

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