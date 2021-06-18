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GeriBasketbol Real Madrid Basketbol Takımı, Pablo Laso'nun sözleşmesini uzattı
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Basketbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 23:29 | Son Güncelleme:

Real Madrid Basketbol Takımı, Pablo Laso'nun sözleşmesini uzattı

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Real Madrid Basketbol Takımı, Pablo Laso'nun sözleşmesini uzattı

İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı'nda başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi iki yıl uzatıldı.

Real Madrid Kulübü, İspanyol çalıştırıcı Laso ile 2022-23 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Eflatun-beyazlıların başında 2011'den bu yana görev yapan 53 yaşındaki Laso, takımıyla 2 Avrupa Ligi (2015, 2018), 5 lig (2013, 2015, 2016, 2018, 2019), 6 Kral Kupası (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020), 6 İspanya Süper Kupa (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020) ve bir FIBA Kıtalararası Kupa (2015) şampiyonluğu yaşadı.

Laso ayrıca, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde iki kez Avrupa Ligi'nde yılın en iyi başantrenörü (2015, 2018) seçildi.

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