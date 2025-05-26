Real Madrid Başkanı Perez’den soyunma odasında Arda Güler’e: Onu örnek al, varisi olacaksın! Dokunulmaz Türk’

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Bayer Leverkusen’le geçen sene Bundesliga şampiyonu olarak tarih yazan Xabi Alonso, futbolcusu olarak forma giydiği Real Madrid’in başına teknik direktör olarak geçti.

Görevi Ancelotti’den devralan İspanyol teknik adamı pek çok zorluk bekliyor. Real Madrid’in sezonu LaLiga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası’nda tek kupa alamadan tamamlaması büyük krize neden oldu. Öyle ki kulübe 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 LaLiga şampiyonluğu da dahil olmak üzere 15 kupa kazandıran Ancelotti bile koltuğunda kalamadı.

BAŞARISIZLIK ANCELOTTİ’NİN SONU OLDU

Ancelotti, başarısız sezonda oyun anlayışı ve sahaya sürdüğü kadro tercihleriyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Neredeyse her süre aldığında çok iyi performans gösteren Arda Güler ile Endrick gibi genç yıldızlara yeterince süre vermemesi ve gelişmeleri için gerekli ortama sağlayamaması İtalyan teknik adamın en çok tepki çektiği konulardan biri oldu. Sonunda da süreç Don Carlo’nun vedasıyla bitti.

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XABİ’NİN ÇÖZMESİ GEREK ÇOK SORUN VAR

Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıklayan Real Madrid, teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu Xabi Alonso’nun getirildiğini açıkladı. Alonso’nun hemen çözmesi gereken birçok sorunu var.

KROOS-MODRİC SONRASI KRİZ BÜYÜK

Bunlardan ilki orta sahadaki top dağıtacak, takımın beyni görevini üstlenecek futbolcunun eksikliği… Madrid devi geçen sene Kroos’un vedası sonrası Modric’in varlığına rağmen o bölgede büyük sıkıntılar yaşadı. 40 yaşına gelen Modric’in performansı Real Madrid’in orta alandaki yükünü taşımaya yetmedi. Şimdi Hırvat yıldızın da takıma vedası resmen açıklandı. Xabi Alonso, ivedilikle çözüm bulması gereken bu bölge için çalışmalarına çoktan başladı.

ORTA SAHADA BÜYÜK VERİM

Bu sezonun ilk bölümünde az süre alan ve aldığı sürede de Ancelotti tarafından kanatta, çizgi üzerinde oynatılan Arda Güler istediği katkıyı veremedi. Ancak Ancelotti, ligin ikinci yarısında Modric’in yokluğunda Arda’yı orta alanda oynattığı tüm maçlarda büyük verim aldı.

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TARAFTARDAN ARDA İSYANI

Arda Güler’in orta sahada takımın beyni olarak görev aldığı maçların istatistiklerini derleyen bir Real Madrid taraftarı, paylaşımında ‘Çizgiye mahkum edilmediğinde Arda Güler’ ifadelerini kullandı.

MODRİC, ARDA’YLA ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

Gelecek sezon yaşanacak boşluğu bilen teknik heyet de Modric’e ‘Arda Güler’le özel ilgilen’ görevi verildi. Hırvat oyuncu da her idmanda Türk yıldızı yanından ayırmadı.

Bugün İspanyol gazeteleri Marca ve AS’ın yanı sıra Real Madrid haber sitesi Defense Central’de de Xabi Alonso’nun yeni başlayan yolcuğu ele alındı. Haberlerde İspanyol teknik adamı bekleyen zorlukların yanında Arda Güler konusunda da dikkat çeken ifadeler yer aldı.

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MARCA: ARDA GÜLER DOKUNULMAZ!

Marca'da Arda Güler için, 'Raporlar Camavinga'nın vasat seviyeye bile yakın olmadığını gösteriyor. Tıpkı Arda Güler'in sezonun son dönemlerinde yaptığı gibi onun da bir adım öne çıkması gerekiyor. Türk oyuncu dokunulmaz ve Dünya Kulüpler Kupası'ndan başlayarak şu anda kilit bir role sahip.' denildi.

AS: 'YENİ' BİR MODRİC Mİ?

Bir diğer İspanyol gazetesi AS’ta ise orta sahada ve Arda konusuyla alakalı şunlar yazıldı; ‘Eski Real Madrid orta saha oyuncusu, şimdiki Real Madrid teknik direktörü, büyük ölçüde en çok hakim olduğu şeye, yani takımın gelişim odasına damgasını vurmayı nasıl başardığına göre değerlendirilecek. Güvenmeye devam etmek istediği Modric olmadan, Hırvat oyuncu için güvenilir bir iç yedek bulmak zorunda. Kulüp, daha fazla genç oyuncuyu teşvik etmek için 10 numarayı yenilememe kararı aldı. Xabi, bu fikre katılsa da katılmasa da bu fikre uyum sağlamak zorunda kalacak. Bundan en büyük faydayı, Arda Güler ve onun yaratıcı bir orta saha oyuncusuna dönüşmesi sağlayacak. Ancelotti de ayrılmadan önce Arda için geçtiğimiz günlerde ‘Bence harika bir orta saha oyuncusu olacak, çünkü oyunu çok iyi anlıyor, top hakimiyeti çok iyi...’ dedi.”

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BAŞKAN PEREZ’DEN ARDA’YA: MODRİC VARİSİ OLACAKSIN

Real Madrid haber sitesi olan Defense Central’de ise Başkan Florentino Perez’in direkt Arda Güler’in yüzüne söylediklerini açıkladı. Habere göre soyunma odasında veda etmek için Modrid’e sarılan Perez, Arda Güler’e dönerek; ‘Onu örnek almalısın. Burada onun varisi olacaksın. O sana Madrid'de oynamakla ilgili pek çok şey öğretti bile’ dedi.

Ayrıca haberde Arda için, ‘Real Madrid başkanı Güler'in yeteneğine çok güveniyor çünkü 20 yaşında olmasına rağmen süre alması halinde çok önemli bir oyuncu olacağını kanıtladı. Xabi Alonso'nun gelişiyle takımdaki rolü tamamen değişecek.

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Real Madrid'de iyi bir merkez orta saha oyuncusu olma özelliklerine sahip olarak görülüyor, ancak çizgiler arasında hareket etme ve hücum oyuncularına iyi paslar atma yeteneğine sahip olduğu için hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu olarak da çok iyi oynayabilir. Nihai kararı verecek olan kişi, kadrodaki tüm kaynakları analiz etmesi ve ardından bir oyun sistemi geliştirmesi gereken Xabi Alonso olacak.’ İfadelerine yer verildi.