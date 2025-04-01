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Real Madrid Başkanı Perez'den çılgın prim! Arda Güler'e 180 dakikada dev servet

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#Arda Güler#Real Madrid#Prim
Real Madrid Başkanı Perezden çılgın prim Arda Gülere 180 dakikada dev servet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 15:39

LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda mücadele eden Real Madrid, yazın da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, hem Şampiyonlar Ligi hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın primini belirledi.

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Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, takvimler 1 Nisan'ı gösterirken tüm kulvarlarda mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor. Los Blancos, LaLiga'nın yanı sıra Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de savaşıyor.

BARÇA'NIN 3 PUAN GERİSİNDE
Real Madrid, İspanya LaLiga'da 29. hafta itibariyle 63 puanla 2. sırada yer alıyor. Barcelona ise 66 puanla lider durumda. Üçüncü sırada ise 57 puanlı Atletico Madrid var.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL
Los Blancos, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyip çeyrek finale yükseldi. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, çeyrek finalde 8 ve 16 Nisan'da Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid Başkanı Perezden çılgın prim Arda Gülere 180 dakikada dev servet

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KRAL KUPASI'NDA FİNALE DOĞRU
İspanyol devi, Kral Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Real Madrid, çeyrek finalde Leganes'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek yarı final biletini kapmayı başardı. Real Madrid, Kral Kupası Yarı Final rövanş maçında bu akşam Real Sociedad'ı konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Los Blancos, tur için avantajlı. Mücadele Santiago Bernabeu'da saat 22.30'da başlayacak.

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FLORENTINO PEREZ'DEN DEV PRİM KARARI
Öte yandan yoluna üç kulvarda da devam eden Florentino Perez'den dev bir prim kararı geldi. İspanyol basınından MARCA'da yer alan habere göre kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu için ödeyeceği miktar belli oldu.

Real Madrid Başkanı Perezden çılgın prim Arda Gülere 180 dakikada dev servet

180 DAKİKADA 1 MİLYON 550 BİN EURO
Buna göre Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa kulüp oyuncu başına 900 bin euro prim ödeyecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi gelirse onun için de 650 bin euro ödenecek. Yani takım, 180 dakikalık iki final maçını kazanırsa toplamda bin 550 euro prim verilecek.

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ARDA GÜLER DE PRİM ALACAK
Real Madrid'in dağıtacağı primden sadece maça çıkan oyuncular değil tüm takım faydalanacak. Arda Güler de böylelikle bu hedeflere ulaşıldığı takdirde 1 milyon 550 bin euro (yaklaşık 63 milyon TL) prim elde edecek.

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#Arda Güler#Real Madrid#Prim

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