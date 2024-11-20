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Real Madrid Başkanı Perez, Arda Güler'le ilgili son noktayı koydu

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#Real Madrid#Arda Güler#Florentino Perez
Real Madrid Başkanı Perez, Arda Gülerle ilgili son noktayı koydu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 07:00

Başkan Florentino Perez, genç futbolcuyla ilgili spekülasyonlara noktayı koydu. Devre arasında kiralık gönderileceği iddia edilen Arda’nın durumuna açıklık getiren Perez, “Ara transfer döneminde Real Madrid’de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok” dedi.

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Real Madrid’deki ikinci yılını yaşayan Arda Güler’in bu sezon adeta yedek kulübesine mahkûm olması Avrupa medyasının da en çok tartışılan konularından biri. Genç futbolcunun devre arasında kiralık gönderileceği iddiasının yoğunlaştığı şu günlerde yeni bir iddia ortaya atıldı... İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler’in kesin olarak kulüpte kalacağını bildirdi.

Perez’in konu ile ilgili soru üzerine, “Ara transfer döneminde Real Madrid’de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok” ifadesini kullandığı belirtildi.

Yine İspanya basınında yer alan haberlerde Arda Güler’in kendisine verilen forma süresinin azlığı nedeniyle teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir görüşme yaptığı kaydedildi.

19 yaşındaki Arda, bu sezon Real Madrid forması ile 12 maça çıkıp toplam 307 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, asist ya da gol katkısı sağlayamadı.

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#Real Madrid#Arda Güler#Florentino Perez

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