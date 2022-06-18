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Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Kylian Mbappe'ye olay sözler

#Kylian Mbappe#Real Madrid#Perez
Real Madrid Başkanı Florentino Perezden Kylian Mbappeye olay sözler

Real Madrid'le söz kesmesine karşın sürpriz bir karar alarak Paris Saint Germain'le 3 yıl sözleşme uzatan Kylian Mbappe için Florentino Perez'den olay bir açıklama daha geldi.

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Fransız golcünün sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken "Hayalim" dediği İspanyol devinden bir anda vazgeçerek kulübünde kalan Mbappe futbolseverleri şaşırtmıştı.

Kylian Mbappe için Erling Haaland vazgeçen Real Madrid, Norveçli golcüyü Manchester City'ye kaptırırken Mbappe'nin takımda kalmasıyla tam bir şok yaşamıştı.

Erling Haaland Manchester City'ye gitmesi, Mbappe'nin ise PSG'de kalmasıyla golcü transferinde bir anda eli boş kalan Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, Fransız golcüyü eleştirmişti.

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"REAL MADRID'E BÜYÜK SAYGIM VAR"

Paris Saint Germain'e 3 yıl daha imza atan Mbappe, Real Madrid hakkında konuşurken "Real Madrid'e büyük saygım var. Florentino Perez'e de aynı derece saygı duyuyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu yüzden kararımı verdiğimde onu bizzat aradım ve ilgisi için teşekkür ettim. Kendisiyle yakı bir ilişkimiz var. Herhangi bir oyuncu için Real Madrid veya PSG forması giymek bir onurdur. Her zaman Real Madrid forması giymeyi hayal etmişimdir. Real Madrid taraftarına beni her zaman kendilerinden biri olarak gördükleri için teşekkür etmek istiyorum. Umarım ülkemde kalmak istememi anlayışla karşılarlar." diye konuşmuştu.

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MBAPPE'YE OLAY SÖZLER

Mbappe hakkında bir kez daha konuşan Perez ise oyuncu hakkında olay ifadeler kullandı.

Marca'da yer alan habere göre, Mbappe'nin PSG'de kaldığı için şimdiden pişman olabileceğini kaydeden Perez, "Zavallı Mbappe, Real Madrid'e gelmediği için şimdiden pişmanlık duymaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

 

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#Kylian Mbappe#Real Madrid#Perez

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