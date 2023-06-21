Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mauro Icardi'yi reddetti! Tam 4 yıl önce Wanda Nara...

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Galatasaray'da geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TUTMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılarda hem teknik direktör hem yönetim, Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini sık sık vurguluyor.

'BU SÜREÇ UZUN SÜRECEK'

Teknik direktör Okan Buruk konuyla ilgili "Bu biraz da neye ihtiyacınız var onunla alakalı. İstanbul’da alıştığınız bir hayat aileniz çocuğunuz. Okulu, evi her şeyin bambaşka bir şekilde değişmesi zordur düzen bozulacaktır. 2’ncisi taraftarın sahiplenmesi önemli faktör. Mutlu olduğu bir ortamı devam ettirmek bir Seçim. Bir yanda para bir yanda kariyer burada ikisini de yaşayabilir. Şu anda net olumlu olumsuz bir şey yok bir süreç var bu süreç uzun sürecek. Biz ve kulüp ilgisini gösteriyor her şey için hazır olduğunu gösteriyor son karar Icardi’nin olacak" şeklinde konuşmuştu.

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ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ise "Icardi burada oynamak için her şeyi yapıyor ama 30 milyon Euro gibi bir maaş varken oyuncuyu da anlamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

REAL MADRİD'E ÖNERİLDİ

Son olarak Mauro Icardi ile ilgili İspanya'da yeni bir haber yayınlandı.

Habere göre; Arjantinli golcü, Real Madrid'e önerildi. Ancak başkan Florentino Perez, oyuncunun yaşı ve son dönemdeki seviyesi sebbiyle olası transferi reddetti.

'PSG BIRAKMAK İSTİYOR, BAYERN MÜNİH DE SICAK BAKMIYOR'

Ayrıca Paris Saint-Germain'in Icardi ile yolları ayırmaya kararlı olduğu ancak Real Madrid gibi Bayern Münih'in de bu transfer sıcak bakmadığı belirtildi.

4 YIL ÖNCE KAPISINDAN DÖNDÜ

Icardi'nin 2019 yılında Real Madrid'e imza atmaya çok yakın olduğu ancak Wanda Nara'nın tutumları sebebiyle transferin iptal edildiği ileri sürülmüştü.

Wanda Nara ise bu iddialar hakkında "Icardi'nin benim yüzümden REAL MADRİD'e gitmediği doğru değil. Real Madrid'e çok büyük saygı duyuyoruz ve ayrıca onlarla iyi bir ilişkimiz var. Artık bu yalan haberler sona ersin lütfen" şeklinde konuşmuştu.

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