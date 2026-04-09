×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Real Madrid başantrenöründen Fenerbahçe sözleri: 'Karşımızda çok iyi bir rakip olacak!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Real Madrid#Euroleague
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 12:19

EuroLeague 37. haftasında Real Madrid, bugün deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid başantrenörü Sergio Scariolo, kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 37. haftasında bugün sahasında Real Madrid’i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Real Madrid başantrenörü Sergio Scariolo, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu:

Artık maçların maksimum önem taşıdığı bir döneme girdik. Takımın zihinsel olarak hazır olduğunu düşünüyorum. Bence EuroLeague’de hiçbir takımın başa çıkamayacağı bir rakibe karşı (Olimpiakos) mağlubiyet aldık. Boşuna lider değiller ve bunu kabul etmek gerekir. Sıfırdan başlamayı bilmeli ve neyi iyileştirebileceğinizi anlamalısınız, rakip farklı olsa bile. Aşırı analiz ya da duygusallık içinde kalmanın hiçbir anlamı yok.

Haberin Devamı

Karşımızda çok iyi bir rakip olacak, EuroLeague şampiyonu. Uzun süredir aynı antrenörle çalışan ve birlikte oynama alışkanlığı olan oyunculara sahip bir takım. Onlar için çok önemli bir oyuncu olan Nicolo Melli’yi de geri kazandılar. Ama biz hazırız, hazır olmak zorundayız.

Bu tür maçlarda ilk dakikadan itibaren zihinsel olarak hazır çıkmanız gerekir; bunu daha önce birçok kez yaptık. Maçın uzun süreceğini bilmek, 40 dakika boyunca fazla iniş çıkış yaşamamak ve atmosferi doğru yönetmek de önemli olacak. Kısacası, böyle bir maçın gerektirdiği sakinlik, konsantrasyon, sertlik ve cesaretle oynamayı bilmeliyiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!