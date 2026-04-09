Real Madrid başantrenöründen Fenerbahçe sözleri: 'Karşımızda çok iyi bir rakip olacak!'

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 37. haftasında bugün sahasında Real Madrid’i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Real Madrid başantrenörü Sergio Scariolo, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu:

Artık maçların maksimum önem taşıdığı bir döneme girdik. Takımın zihinsel olarak hazır olduğunu düşünüyorum. Bence EuroLeague’de hiçbir takımın başa çıkamayacağı bir rakibe karşı (Olimpiakos) mağlubiyet aldık. Boşuna lider değiller ve bunu kabul etmek gerekir. Sıfırdan başlamayı bilmeli ve neyi iyileştirebileceğinizi anlamalısınız, rakip farklı olsa bile. Aşırı analiz ya da duygusallık içinde kalmanın hiçbir anlamı yok.

Karşımızda çok iyi bir rakip olacak, EuroLeague şampiyonu. Uzun süredir aynı antrenörle çalışan ve birlikte oynama alışkanlığı olan oyunculara sahip bir takım. Onlar için çok önemli bir oyuncu olan Nicolo Melli’yi de geri kazandılar. Ama biz hazırız, hazır olmak zorundayız.

Bu tür maçlarda ilk dakikadan itibaren zihinsel olarak hazır çıkmanız gerekir; bunu daha önce birçok kez yaptık. Maçın uzun süreceğini bilmek, 40 dakika boyunca fazla iniş çıkış yaşamamak ve atmosferi doğru yönetmek de önemli olacak. Kısacası, böyle bir maçın gerektirdiği sakinlik, konsantrasyon, sertlik ve cesaretle oynamayı bilmeliyiz.