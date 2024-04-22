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Real Madrid - Barcelona maçına damga vuran pozisyon! Top çizgiyi geçti mi? 'Maçın tekrarını isteyeceğiz'

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#El Clasico#Real Madrid#Barcelona
Real Madrid - Barcelona maçına damga vuran pozisyon Top çizgiyi geçti mi Maçın tekrarını isteyeceğiz
Fatih Gider
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 16:53

İspanya LaLiga'da dün gece oynanan El Clasico'ya Real Madrid kalecisi Lunin'in çıkardığı top ve devamındaki tartışmalar damga vurdu. Barcelona cephesinden maç sonu sert açıklamalar gelirken son olarak başkan Laporta, maçın tekrarı için başvuracaklarını söyledi. İşte geceden bu yana yaşananlar...

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İspanya LaLiga'nın 32. haftası, El Clasico heyecanına sahne oldu. Lider Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'yı Bernabeu'da konuk etti.

Maça hızlı başlayan Barcelona, 6. dakikada Christensen'in kafa golüyle öne geçti. Real Madrid, Vinicius ile 18. dakikada skoru eşitledi. İlk yarı bu şekilde sona erdi.

Nefes kesen bir tempoda oynanan ikinci yarıda Barcelona 69. dakikada Fermin Lopez ile yeniden öne geçti ancak Real Madrid'in golü gecikmedi. 73. dakikada arka direğe hareketlenen Vazquez, skora yeniden dengeyi getirdi. Maçın uzatma dakikalarına girildiğinde sahneye Jude Bellingham çıktı ve takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Real Madrid, Barcelona ile farkı 11'e çıkardı ve şampiyonluğun ateşini yaktı.

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21. YÜZYILDA İLK KEZ!

Barcelona, 21. yüzyılde ilk kez iki kez öne geçtiği bir El Clasico'da mağlubiyet yaşamış oldu.

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Real Madrid - Barcelona maçına damga vuran pozisyon Top çizgiyi geçti mi Maçın tekrarını isteyeceğiz

MAÇA DAMGA VURAN POZİSYON!

Maçın 28. dakikasında çok konuşulan bir pozisyon yaşandı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Lamine Yamal'ın ince dokunuşunda top kaleye yöneldi. Real Madrid kalecisi Lunin'in çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

Barcelona'lı futbolcular ve kenar yönetimi gol kararı beklerken hakem köşe vuruşunu işaret edip oyunculara VAR kararını beklemelerini söyledi.

O sırada yayına gelen açılarda topun çizgiyi geçip geçmediğinin net bir görüntüsü yoktu.

Uzun süren VAR incelemesi sonucu Barcelona lehine karar çıkmadı ve oyun köşe vuruşuyla devam etti.

MAÇ SONU OLAY AÇIKLAMALAR!

Real Madrid'e 3-2 yenilen Barcelona'nın maç sonundaki gündemi bu pozisyondu. Katalan devinin kalecisi Marc-Andre ter Stegen yaptığı açıklamada; "Sözün bittiği yer. Bu yaşanan futbol için utanç verici. Bu ligde neden Gol Çizgisi Teknolojisi yok? Bir sürü para var ama bugün anlaşılıyor ki bu paralar önemsiz şeylere harcanıyor." dedi.

Barcelona teknik direktörü Xavi de maçın ardından; "Bu maçta 3 puanı hak ettik ama kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı kaybettik. Çok yazık. Herkes bizim daha iyi olduğumuzu gördü. Ceza alacağım şeyler söylemek istemiyorum." diye konuştu.

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CANAL +'NIN PIERO'SUNA GÖRE TOP ÇİZGİYİ GEÇMEMİŞ

Maçın ardından yayın yapan Canal+'nın pozisyon için hazırladığı piero görüntüsünde topun çizgiyi geçmediği görülüyor.

Real Madrid - Barcelona maçına damga vuran pozisyon Top çizgiyi geçti mi Maçın tekrarını isteyeceğiz

'SANAL' VAR'A GÖRE İSE GEÇMİŞ

Archiro VAR isimli hesabın sanal ortamda yapay zeka yardımıyla hazırladığı animasyona göre ise top çizgiyi geçmiş olarak görülüyor.

LAPORTA: MAÇIN TEKRARINI İSTEYECEĞİZ

Barcelona Başkanı Joan Laporta; "Lamine Yamal'ın golü için tüm görüntü ve ses kayıtlarını istedik. Eğer gol nizami değilse maçın tekrarı için başvuruda bulunacağız." açıklamasını yaptı.

Real Madrid - Barcelona maçına damga vuran pozisyon Top çizgiyi geçti mi Maçın tekrarını isteyeceğiz

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#El Clasico#Real Madrid#Barcelona

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