Real Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? El Clasico için geri sayım

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Real Madrid Barcelona maçı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de canlı olarak takip edilecek. Birbirinden önemli yıldızlar, Real Madrid Barcelona maçı kapsamında galibiyet mücadelesi verecek. Real Madrid, kazanması halinde liderlik koltuğundaki yerini perçinleyecek. Barcelona'nın kazanması durumunda ise aradaki puan farkı biraz daha azalmış olacak. Peki, Real Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



La Liga'nın Türkiye'deki yayıncısı D-Smart, Pazar akşamı özel yayınlarla dünyanın en büyük futbol rekabeti olan El Clasico'yu izleyicisi ile buluşturacak.



İspanya La Liga'da Real Madrid ve Barcelona'yı buluşturacak El Clasico heyecanı, bugün saat 23.00'te Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yaşanacak. Ligde liderlik koltuğunda oturan Ancelotti önderliğindeki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi elemenin morali ve seyirci desteği ile Clasico'nun favorisi konumunda. Xavi önderliğinde toparlanan ve Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynadığı maçlar nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Barcelona ise uzun bir aradan sonra El Clasico'da kazanmak istiyor. Benzema, Vinicius, Modric, Aubameyang, Depay, Pedri gibi dünya yıldızlarının yer alacağı, 36 kamerayla dünyanın en büyük futbol maçı prodüksiyonuyla, canlı grafikler eşliğinde 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak El Clasico'yu Türkiye'de ise D-Smart canlı yayınlayacak.



Pazar akşamı 21.30’da İstanbul stüdyolarında başlayacak El Clasico heyecanını, Madrid’den canlı anlatımlarla Aykut Aydın ve yorumcu Ömer Üründül tamamlayacak. El Clasico, 23.00’te Madrid’den canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’da ekrana gelirken, maç sonrası El Clasico özel programıyla karşılaşmanın analizi yapılacak.