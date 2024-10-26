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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi? LaLiga'da El Clasico heyecanı! Arda Güler oynayacak mı?

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#Arda Güler#Laliga#Real Madrid - Barcelona Maçı
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi LaLigada El Clasico heyecanı Arda Güler oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 13:51

Real Madrid Barcelona maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri karşılaşmaya saatler kala araştırmalar arasında yer alıyor. İspanya LaLiga'nın 11. haftasında bugün El Clasico olarak bilinen Real Madrid - Barcelona maçı oynanacak. Milli yıldız Arda Güler oynayacak mı sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmayı Hakem Sanchez Martinez yönetecek. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, Arda Güler ilk 11'de var mı? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Real Madrid Barcelona maçı CANLI İZLE bilgisi...

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Real Madrid - Barcelona maç kadrosu Arda Güler'in de karşılaşmada yer alma olasılığı ile birlikte merak ediliyor. Real Madrid ve Barcelona, 258. kez karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar oynanan 257 maçın 106'sını Real Madrid, 100'ünü Barcelona kazanırken, 51 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid'in 436 golüne Barcelona 419 golle karşılık verdi. Peki, Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Real Madrid Barcelona maçı muhtemel 11'ler...

REAL MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya LaLiga 11. hafta maçında Real Madrid ile Barcelona, bu akşam Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. Hakem Sanchez Martinez'in düdük çalacağı dev maç, saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi LaLigada El Clasico heyecanı Arda Güler oynayacak mı

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER VAR

El Clasico öncesinde Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal, Rodrygo Goes'in sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan yeni çıkan Brahim Diaz'ın da forma giymesi zor görünüyor.

Barcelona'da da kaleci Marc Andre Ter Stegen ile Andreas Christensen, Ferran Torres, Ronald Araujo, Eric Garcia, Marc Bernal'ın sakatlıkları bulunuyor.

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi LaLigada El Clasico heyecanı Arda Güler oynayacak mı

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in Barcelona maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Barcelona: Pena, Balde, Martinez, Cubarsi, Kounde, Pedri, Casado, Olmo, Raphinha, Yamal, Lewandowski

 

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#Arda Güler#Laliga#Real Madrid - Barcelona Maçı

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