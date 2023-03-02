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Canlı: Real Madrid Barcelona maçı

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#Real Madrid-Barcelona Maçı#Real Madrid Barcelona Maçı Hangi Kanalda#İspanya Kral Kupası
Canlı: Real Madrid Barcelona maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 23:02

İspanya Kral Kupası yarı finalindeki El Classico'da Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşıyor.

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İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. 

Maçta ilk devre oynanıyor

Real Madrid 0-1 Barcelona

Gol: 26' Eder Militao (KK)

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Kounde, Alonso, Balde, Busquets, De Jong, Kessie, Raphinha, Gavi, Ferran Torres

Canlı: Real Madrid Barcelona maçı

Real Madrid-Barcelona maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası yarı final maçında 2 İspanyol devi karşı karşıya geliyor.Saat 23.00’te başlayan karşılaşma, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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Son dönemin formda ismi Real Madrid, çıktığı son 4 resmi karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı. La Liga lideri Barcelona ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Manchester United'a elendi.

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#Real Madrid-Barcelona Maçı#Real Madrid Barcelona Maçı Hangi Kanalda#İspanya Kral Kupası

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