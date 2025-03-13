×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid, Atletico Madrid'i penaltılarla eledi! İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid#Real Madrid
Real Madrid, Atletico Madridi penaltılarla eledi İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri...
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 01:54

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Atletico Madrid'e penaltılarda 4-2'lik üstünlük kurdu ve çeyrek finale yükseldi. Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Atletico Madrid, heünz ilk dakikada Gallagher'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadelenin 90 dakikalık bölümü Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İlk karşılaşmayı Real Madrid'in 1-0 kazanması sebebiyle uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti. Real Madrid, penaltılarda Atletico Madrid'e 4-2 üstünlük sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Gözden KaçmasınJose Mourinho: Rangersa karşı oynayan biz değildik, intikam duygusu...Jose Mourinho: 'Rangers'a karşı oynayan biz değildik, intikam duygusu...'Haberi görüntüle

ARSENAL GÜLE OYNAYA

Gecenin bir diğer maçında Arsenal, adını çeyrek finale yazdırdı.

Premier Lig ekibi, ilk maçta 7-1 mağlup ettiği PSV Eindhoven ile rövanşta 2-2 berabere kalarak tur atladı.

Haberin Devamı

Arsenal'in gollerini 6. dakikada Zinchenko ve 37. dakikada Declan Rice kaydetti. PSV Eindhoven'ın golleri ise 18. dakikada Perisic ve 70. dakikada Driouech'ten geldi.

ASTON VILLA KAZANARAK TURLADI

Aston Villa, Belçika'da 3-1 yendiği Club Brugge'u İngiltere'de 3-0 mağlup etti ve PSG'nin rakibi oldu.

Unai Emery'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Asensio, 57. dakikada Maatsen ve 61. dakikada Asensio attı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

PSG-Aston Villa
Real Madrid -Arsenal
Inter-Bayern Münih
Dortmund-Barcelona

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Atletico Madrid#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!