Real Madrid, Atletico Madrid'i penaltılarla eledi! İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri...

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Atletico Madrid, heünz ilk dakikada Gallagher'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadelenin 90 dakikalık bölümü Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İlk karşılaşmayı Real Madrid'in 1-0 kazanması sebebiyle uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti. Real Madrid, penaltılarda Atletico Madrid'e 4-2 üstünlük sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

ARSENAL GÜLE OYNAYA

Gecenin bir diğer maçında Arsenal, adını çeyrek finale yazdırdı.

Premier Lig ekibi, ilk maçta 7-1 mağlup ettiği PSV Eindhoven ile rövanşta 2-2 berabere kalarak tur atladı.

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Arsenal'in gollerini 6. dakikada Zinchenko ve 37. dakikada Declan Rice kaydetti. PSV Eindhoven'ın golleri ise 18. dakikada Perisic ve 70. dakikada Driouech'ten geldi.

ASTON VILLA KAZANARAK TURLADI

Aston Villa, Belçika'da 3-1 yendiği Club Brugge'u İngiltere'de 3-0 mağlup etti ve PSG'nin rakibi oldu.

Unai Emery'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Asensio, 57. dakikada Maatsen ve 61. dakikada Asensio attı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

PSG-Aston Villa

Real Madrid -Arsenal

Inter-Bayern Münih

Dortmund-Barcelona