Real Madrid Atletico Madrid maçı ile İspanya Ligi'nde puan durumu yeniden şekillenecek. Kariyerleri boyunca 187 kez karşı karşıya gelen iki ekip, 188'inci mücadelelerine Santiago Bernabeu'da çıkacak. Peki, Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 13'üncü Hafta mücadelesinde Real Madrid, Atletico Madrdid'i konuk edecek. 12 Aralık Cumartesi günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, D Smart Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

ATLETİCO MADRİD, BU SEZON ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYOR



Son olarak 2014 yılında şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid, önemli rakipleri Barcelona ve Real Madrid'in formsuz başladığı sezonda büyük başarılara imza atıyor.



12 haftası sona eren ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 10 maça çıkabilen Atletico Madrid, tüm olumsuz koşullara rağmen 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, sadece 2 mücadelede beraberlik yaşadı.



Puanını 26'ya çıkararak liderlik koltuğuna oturan Atletico Madrid, bu karşılaşmalarda rakip ağları 21 kez sarstı ve kalesinde sadece 2 gole izin vererek 1993-1994 sezonunda Deportivo La Coruna'nın elinde tuttuğu 12 hafta sonunda en az gol yiyen La Liga takımı rekoruna ortak oldu.



Real Madrid'in 6, Barcelona'nın 12 puan önünde yer alan Atletico Madrid, bu sezon şampiyonluğun iddialı adayları arasında ilk sırada yer alıyor.



Atletico Madrid'in sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Luis Suarez ile kendisinden beklenen çıkışı bu sezon gerçekleştiren Portekizli Joao Felix, ligde attıkları 5'er golle söz konusu başarıda önemli rol üstlendi. İspanyol orta saha oyuncusu Marcos Llorente ise lig maçlarında 4 kez ağları sarsarak dikkati çekti.



Başarılı performansını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sürdüren İspanyol ekibi, A Grubu'nu lider Bayern Münih'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 takım arasında yazdırdı.