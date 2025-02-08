Real Madrid – Atletico Madrid derbisi Şampiyon Oranlar ve canlı yayın ile Misli’de!

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Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele veren iki başkent ekibi kozlarını Santiago Bernabeu’da paylaşacak. Bugün saat 23:00’de oynanacak bu zorlu karşılaşmayı Cesar Soto Grado yönetecek.

MADRID DERBİSİ LİDERİ BELİRLEYECEK!

La Liga’da 23. hafta şampiyonluk yarışı için oldukça kritik geçecek. 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, 48 puanla 2.sırada yer alan Atletico Madrid’i ağırlayacak. Bu sezon iki takım için de oldukça iyi ilerliyor. La Liga’da şampiyonluk yarışında yer alan iki takım, hafta içi oynadıkları Kral Kupası çeyrek final maçlarında da rakiplerini eleyerek kupada da yollarına devam etmeyi başardılar. Ayrıca iki takımın iyi gidişatı İspanya sınırları içerisinde kalmadı. Şampiyonlar Ligi’nde de yollarına devam ediyorlar. Atletico ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna kaldı ve gelecek olan rakibini beklemeye geçti.

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Real Madrid ise lig etabını 11.sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmak için play-off oynamaya hak kazandı. Bu sezon kendi sahasındaki tek mağlubiyetini Barcelona’ya karşı alan Real, bir diğer ezeli rakibine de aynı duyguyu tattırmak istemiyor. Mbappe’nin de son maçlarda formunu arttırmasıyla daha da güç bulan Real, seyircisi önünde Atletico’yu devirerek hem derbi zaferi kazanmak hem de puan farkını 4’e çıkarmak istiyor.

ATLETICO İÇİN FIRSAT VAKTİ

Bu zorlu karşılaşma öncesi Atletico Madrid eline geçen liderlik fırsatını tepmek istemiyor. Real Madrid’in geçtiğimiz hafta Espanyol deplasmanında aldığı şok mağlubiyetle puan farkını 1’e düşüren Atletico, bu hafta da rakibini yenip liderliği ele geçirmek istiyor. Bir diğer ezeli rakibi Barcelona’yı da deplasmanda deviren Atletico, aynı şoku Real’e yaşatmak istiyor.

ÇOK GOL ATAN, AZ GOL YİYENE KARŞI!

La Liga’da zirve yarışında yer alan iki Madrid takımı da farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Real Madrid 22 maçta kaydettiği 50 golle Barcelona’dan sonra en golcü takım olurken, Atletico Madrid 22 maçta 37 gol atmayı başardı. Atletico, atılan gol sayısında her ne kadar geride kalsa da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Real Madrid bu sezon La Liga’da kalesinde 21 gole engel olamazken, Atletico kalesinde 14 gol gördü. Ancelotti’nin hücum futbolu mu yoksa Diego Simeone’nin klasikleşen savunmacı futbolu mu bu savaşın kazananı olacağını bizlere gösterecek.

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İki takımda son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Real Madrid geçtiğimi hafta Espanyol’a 1-0 mağlup oldu. Atletico Madrid ise geçtiğimiz hafta Mallorca’yı 2-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 1’e indirdi ancak bu maçtan önceki 2 karşılaşmada Leganes’e ve Villarreal’e karşı galip gelemeyerek 5 puan bıraktılar.

DERBİ TARİHİNDE ÜSTÜN TARAF REAL MADRID!

İki takımın ezeli rekabeti 1928’e dayanıyor. O tarihten beri oynanan 233 karşılaşmada üstün olan taraf ise Real Madrid. 233 mücadelede Real Madrid’in 118, Atletico’nun 59 galibiyeti bulunurken, 56 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Real Madrid’in 401 golüne karşılık olarak Atletico Madrid’in 305 golü bulunuyor. İki takımın son zamanlardaki karşılaşmalarında da oldukça keyifli ve çekişmeli mücadeleler yaşandı. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Real Madrid’in 4 galibiyeti bulunurken, Atletico Madrid’in ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan son 10 maçta 8 kez karşılıklı gol atıldı.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid bu sezon ligde kendi sahasında oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

İki takım arasında oynanan son 8 maç kg var olarak sonuçlandı.

Atletico Madrid ligde oynadığı 10 deplasman maçında 7 gol yedi.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM

İki takımda devre arası transfer dönemini kadrosuna oyuncu katmayarak tamamladı. Bu durum stoper rotasyonunda sakat sayısı artan Real Madrid için bir dezavantaj yaratabilir. Espanyol maçında sakatlanan stoperlerin yanına Rüdiger’de eklendi ve bu durumda uzun süredir sakatlıkları bulunan Militao ve Alaba’nın haricinde Rüdiger’den de faydalanamayacaklar. Bu 3 oyuncunun yanı sıra Carvajal ve Camavinga’da Atletico’ya karşı forma giyemeyecek. Atletico Madrid’de ise cezalı Le Normand ile Pablo Barrios Real Madrid maçında oynayamayacak.

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MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRID: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcia, Ceballos, Valverde, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

ATLETICO MADRID: Oblak, Molina, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Koke, Lino, Griezmann, Alvarez

MİSLİ YAZARI ALPER ÖCAL’IN YORUMU

Madrid derbisi, iki takım için de büyük önem taşıyor. Real Madrid, La Liga'da lider konumda, ancak son haftalarda istikrarsızlar ve geçen hafta Espanyol'a 1-0 kaybetti. Kupada da son anlarda kazandılar. Savunmada ciddi eksikler var, öne geçseler dahi tutmakta zorlanıyorlar. Rudiger, Militao ve Dani Carvajal sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Atletico Madrid ise sezonu oldukça başarılı geçiriyor ve son üç lig maçında galip geldi. Diego Simeone'nin ekibi, Griezmann ve Alvarez ile yürüyor. Savunmada Le Normand cezalı. Gergin, sert bir maç bekliyorum. Real Madrid hataya çok açık, Atletico da sinirlerini kontrol etmekte zorlanabilir. Çok kart olur.

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DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Real Madrid’in galibiyetine 1.69 yerine 1.75, beraberliğe ise 3.28 yerine 3.46 oran veriliyor. Atletico Madrid galibiyetinin oranı ise 3.44 yerine 3.63 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.