Real Madrid - Atalanta maçında "İrfan Can Kahveci" sevinci! Geceye damga vurdu...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid, Atalanta'yı 3-1, Manchester City ise Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti. İspanyol ekibi Real Madrid, 1-0 kazandığı maçın rövanşında İtalya temsilcisi Atalanta'yı ağırladı.

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan maçın 34. dakikasında Karim Benzema, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla kapatan Madrid ekibi, Sergio Ramos'un 60. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Atalanta'nın 83. dakikada Luis Muriel ile bulduğu gole bir dakika sonra Marco Asensio ile cevap veren Real Madrid, mücadeleyi 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

BENZEMA VE RAMOS TARİHE GEÇTİ

Fransız forvet Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Raul Gonzalez'in ardından Devler Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole ulaşan takım arkadaşı Sergio Ramos ise Devler Ligi tarihinde Roberto Carlos'tan sonra en fazla gol atan savunma oyuncu olarak kayıtlara geçmeyi başardı.

İLKAY GÜNDOĞAN BOŞ GEÇMEDİ

Gecenin diğer maçında İngiliz ekibi Manchester City, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını konuk etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, 12. dakikada Kevin De Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sürdüren Manchester ekibi, 18. dakikada sezonun formda ismi İlkay Gündoğan ile ikinci golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Manchester City, ilk maçta olduğu gibi 2-0 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

GOL SEVİNCİ GECEYE DAMGA VURDU

Real Madrid ve Manchester City'nin sürprize izin vermeyerek çeyrek finale yükseldikleri geceye damga vuran detay, Sergio Ramos'un golünde saklıydı...

Mücadelenin 60. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 2-0 öne geçiren Sergio Ramos, sevincini takım arkadaşı Lucas Vazques ile paylaştı. İki oyuncunun gol sevinci, akıllara Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın Gençlerbirliği maçındaki gol sevincini getirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OLAY OLAN SEVİNÇ

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelmiş ve sarı-kırmızılı takımın 6-0 kazandığı mücadelede Oğulcan Çağlayan'ın attığı golün ardından yaşanan sevinç dikkat çekmişti.

O dönem Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan İrfan Can Kahveci ile yakın arkadaş olan Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, gol sevinçleriyle milli futbolcuya mesaj göndermişlerdi.

Bugün Fenerbahçe forması giyen İrfan Can ile özdeşleşen gol sevincini yapan ikili, mücadelenin ardından aynı fotoğrafı kişisel sosyal medya hesaplarından da paylaşmışlardı.