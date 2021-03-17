Real Madrid - Atalanta maçında inanılmaz karar! Hakemin düdüğü spikeri bile şaşırttı...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid ile İtalyan temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi.

Estadio Alfredo Di Stéfano'da oynanan 1-0'ın rövanşında rakibini 3-1 mağlup eden Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Ev sahibi takıma turu ve galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Kerim Benzema, 60. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 84. dakikada Asensio kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 83. dakikada Luis Muriel'den geldi.

İLK YARI ÖYLE BİR YERDE BİTTİ Kİ...

Real Madrid karşısında Karim Benzema'nın 34. dakikada attığı gole engel olamayan Atalanta, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidebilmek adına kalan bölümlerde rakip kalede baskısını arttırdı.

İlk yarının son anlarında Ruslan Malinovskiy'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Luis Muriel, müsait pozisyonda ceza sahasına girmek üzereyken maçın orta hakemi Danny Makkelie'den gelen düdükle büyük şok yaşadı.

ERKEN DÜDÜK TARTIŞMASI

İlk devre için uzatma vermeyen hakem Danny Makkelie, gelişen Atalanta atağında kronometreler 44.59'u gösterirken çaldığı düdükle İtalyan temsilcisinin gol pozisyonunu yarıda kesti.

SPİKER BİLE ŞAŞIRDI

Danny Makkelie'nin izleyenleri dahi şaşkına çeviren kararına çok sinirlenen Atalanta'da futbolcular ve teknik heyet, deneyimli hakeme tepki gösterdi. Yayıncı kuruluş spikeri o anları şöyle anlattı; "İnanılmaz! Makkelie ilk yarıyı öyle bir yer de bitirdi ki; herkes şaşırdı..."

İTALYANLAR ÖFKELİ

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada karara tepki gösteren Atalanta taraftarları, skor 1-0 iken ilk yarının son saniyesinde kaleciyle karşı karşıya olacak bir pozisyonun hakem tarafından kesilerek müsabakanın sonucuna doğrudan etki edildiğini savundu.

İtalyan futbolseverler, Atalanta'nın Real Madrid karşısında soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmesi halinde sonucun çok daha farklı olabileceği görüşünde...

PENALTI KARARI DOĞRU MU?

İtalyan basını ayrıca Luis Muriel'in yarıda kesilen pozisyonuna ilaveten 60. dakikada Vinícius Júnior'in yerde kalmasıyla Real Madrid lehine verilen penaltı kararının da doğru olmadığını belirtiliyor. İtalyanlar, Vinícius Júnior'a yapılan müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu savunuyor.

İLK MAÇTAKİ KIRMIZI KART HATIRLATILDI

Gewiss Stadium'da oynanan ilk maçta da Remo Freuler henüz 17. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmış ve İtalyan taraftarlar bu kararın da yanlış olduğunu savunmuştu.

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